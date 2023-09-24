反毒教育向下扎根　教育部補助156所國中小辦理萌芽計畫

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為讓反毒教育向下扎根，教育部國教署今年年補助22縣市計156所國中及國小辦理校園拒毒萌芽推廣實施計畫，由學校遴選有志從事反毒教育義務服務的學生擔任校園反毒領航員，領航員運用同儕經驗建立校園反毒風氣，協助師長實施校園反毒宣導工作。

此外，教育部9月23日辦理「校園反毒領航員大會師」活動，計有200多位來自全國各縣市的校園領航員參與，校園領航員們齊聚一堂，透過參與宣誓授證、師生健走及反毒攤位宣導活動等方式，強化反毒意識及榮譽心，也將反毒的決心和意念傳遞給與會的每個人。

高雄市瑞豐國小主任楊璧如表示，反毒領航員是學生代表的模範，透過學校活動傳達識毒拒毒的觀念，他們會藉由升旗直播宣導、校慶主持闖關活動、參加反毒領航員誓師活動等，透過多元的學習活動，由學生說給學生聽，透過同儕力量協助擴展反毒觀念與知能，對建立校內班級反毒風氣。

教育部國教署表示，毒品荼毒身心，一旦染毒不但難以戒除，家庭也深受其害，鑑於新興毒品的種類不斷推陳出新，並透過各種不同的包裝避人耳目(如變裝成咖啡包、糖果、果凍、QQ糖、餅乾等)，且毒品吸食年齡層有下降情形，因此，反毒與識毒教育應從小札根，讓毒品不再危害國人，營造安全健康的學習環境。

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