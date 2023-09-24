陸團客開放來台無下文 旅遊業者嘆恐待「這時」才有機會

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【旺報 陳祐誠】陸委會8月24日宣布規畫恢復兩岸團體旅遊，初期每日限制2,000人次，且1個月的準備期還要視陸方態度才能開放，隔天國台辦回批是「名為恢復、實則不解禁」後未再表態，昨是準備期的最後一天，陸方仍沒有回應，業者已不看好今年，至少等總統大選後才有機會恢復兩岸旅遊。

根據陸委會及交通部觀光署規畫，兩岸旅遊開放初步規畫每日以2,000人為門檻，數字參考2019年的日均陸客量。由於兩岸旅遊業已暫停超過3年，許多旅行社或地接社對相關規定已經生疏，因此1個月準備期期間，是協助第一線從業人員熟悉相關法規，並與業者、公會討論接待細節。

不過昨日是準備期的最後一天，大陸方面沒有正面回應，顯示兩岸旅遊市場仍然冰冷，業者空歡喜一場。

資深旅遊業人士直言，1個月前陸委會出來喊研擬開放只是個假議題，例如加了每日限額2,000人、要視陸方反應等但書，代表陸委會自己也知道陸方不會理他，事先搭好台階讓自己下。

該業者質疑，旅遊要恢復就恢復，為何要訂門檻？台灣與日本、韓國的觀光逆差巨大，政府有限制人數嗎？現在業界人士態度悲觀，認為明年1月總統大選前，兩岸旅遊沒有開放可能。

觀光署表示，配合兩岸恢復旅遊交流政策，已於9月中旬辦理10場次「旅行業辦理兩岸團體旅遊法規與實務研習課程」，向旅行業宣導赴陸安全提醒事項，及說明陸團管理法規、入台證申辦、通報等事宜。政府歡迎大陸旅客來台觀光的立場不變，後續將配合政策循序推動兩岸旅遊交流相關事宜。