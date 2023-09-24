參山處觀光圈率先前進印尼 拓展穆斯林旅遊市場

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交通部觀光署9/15改制成立，加強國際引客力道是觀光署全面政策，所屬參山國家風景區近年推動穆斯林旅遊成效漸露，參山處與觀光署駐吉隆坡辦事處攜手合作，邀集竹竹苗及中彰觀光圈業者組團日前前往印尼雅加達舉辦媒體記者會與觀光推廣媒合會，並拜會由當地數千家旅行業者共同組成的ASTINDO協會等旅遊業者，進行面對面對接，商議合作方向與模式，希望促進印尼遊客來參山觀光圈的吸引力。

包括竹竹苗觀光圈正副總召江百松、鄭建宏與觀光圈亮點業者包含舊山線鐵道自行車、大道城飯店、台中日光溫泉會館、林家宮保第園區等，與專營印尼旅遊地接業者等共計20餘人組團，9月20、21兩天在印尼雅加達舉行媒體發布會與業者推廣媒合會。超過40家當地媒體與20家主流旅遊業者到現場交流。

竹竹苗觀光圈總召江百松表示，參山處是第一個到印尼深入推廣的風管處，值得肯定。當地媒體都很好奇台灣觀光吸引力，問了穆斯林旅遊設施、交通、以及四季旅遊亮點等等問題。旅遊業者則希望可以提供更多旅遊資訊，希望實際到中台灣看一看了解疫情後新旅遊景點。江白松說，印尼應該是未來很好的旅遊市場，最重要是我們準備好了沒？穆斯林的食宿遊購都需要友善認證，希望儘早做好遊程規劃準備。提供團客及自由行產品在印尼上架。

參山處鎖定全球旅遊人口成長最快速的穆斯林市場，八月初邀請到印尼年輕人喜愛的Ken & Grat網紅夫妻到觀光圈踩線，盼藉以網紅力量，開拓年輕穆斯林族群市場。20日記者會特別安排Ken & Grat網紅向大家介紹參山風光與美食，包括:峨眉湖的遊湖體驗、必喝珍珠奶茶與特色糕餅客家粄等等，讓更多印尼朋友們認識中彰、竹竹苗多元旅遊風貌。

這次前進印尼雅加達以主打參山品牌，21日拜會由當地數千家旅行業者共同組成的ASTINDO協會，ASTINDO協會表示，印尼作為全球最大穆斯林旅客市場，具備廣大商機，期待與參山處進一步合作，分享參山轄區內獨具特色的觀光內容給旗下成員，未來也可透過旅展、踩線團及BtoB的商機媒合會，結合線上線下的推廣活動一起對印尼業者行銷台灣。隨後，竹竹苗中彰觀光圈業者參訪在印尼最受旅客歡迎的旅遊體驗平台（tiket.com），並前往ATS Vacations旅行社，透過分享，未來竹竹苗中彰觀光圈業者在推廣自家商品，能更精準掌握行銷方針與策略。