《經濟》汽柴油貨物稅減徵 延長實施至年底

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【時報記者林資傑台北報導】中秋佳節將至，行政院副院長鄭文燦23日召開穩定物價小組會議，請相關部會密切掌控應節商品價格，並加強農產品產銷調度，以滿足消費需求。另外，近來國際原油價格上漲，為持續減輕消費者與業者負擔，會中決議延長汽、柴油貨物稅減徵至年底，力求穩定物價。

行政院表示，農業部以盤點各項應節食材，並於節前加強調配、增加供應，包括蔬菜增加13％、水果增加6％、毛豬增加14％、白肉雞增加2％、水產品增加16％，以充分滿足市場需求。

據行政院消費者保護處調查，今年四大賣場、四大超商及五大電商平台銷售的月餅價格漲跌互見。此外，政府已減徵小麥、奶油、烘焙用奶粉等重要原物料稅負至年底，有助穩定月餅價格。

農業部表示，中南部蔬菜產地8月以來受颱風及西南氣流豪雨影響，瓜果類蔬菜及短期葉菜類受損供應量減，導致整體蔬菜價格上揚，對此已輔導加強調配釋出冷藏蔬菜，充裕市場供應，並於風災及汛期與零售通路合作推出優惠專區，提供消費者平價優質蔬菜。

鄭文燦提醒，近來颱風接連侵台造成部分區域受災，市場供應減少使價格波動幅度較大，請農業部持續強化氣象及產銷資訊系統整合、批發市場交易行情監控等預警監測，並對外說明「夏季汛期蔬菜滾動式倉貯計畫」成效，有效強化國內產銷韌性。

而政府因應國際原油價格高漲，2021年12月起調降汽柴油貨物稅，去年2月7日進一步加碼調降，汽油及柴油每公升合計分別調降2元及1.5元，降幅為29.3％及37.6％，此減徵措施原訂實施至今年9月底。

惟受俄烏戰爭持續，沙烏地阿拉伯與俄羅斯相繼採取加碼減產與限制出口等措施影響，第三季以來國際油價明顯反彈。考量近期仍有較多不確定因素，此次會議決議加碼延長汽、柴油貨物稅減徵措施至年底，中油將搭配雙平穩機制，持續維持國內油品價格穩定。