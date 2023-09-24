中歐經貿對話 王毅喊話妥善處理電動車調查

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【中央社台北24日電】中國與歐盟明天將在北京舉行經貿高層對話，時值歐方宣布對中國外銷的電動汽車展開反補貼調查之際，中國外交部長王毅喊話歐方妥善處理反補貼調查，避免落入保護主義窠臼。

中國外交部官網23日公布，中共中央政治局委員、中央外辦主任、外長王毅22日與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通電話。

王毅表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20週年，願與歐方共同規劃好雙方下一步交往，「希望歐方堅持開放包容，秉持市場原則，支持自由貿易，防止落入『保護主義』窠臼」。

他說，中方致力與歐方透過對話協商解決彼此關切，希望妥善處理有關反補貼調查發揮建設性作用。

中國商務部近日宣布，經中歐雙方商定，第十次中歐經貿高層對話將於25日在北京舉行，由中國國務院副總理何立峰與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持對話。

環球時報報導，在歐盟宣布對中國電動汽車展開反補貼調查、「去風險」聲音在布魯塞爾仍時有出現的當下，此次中歐之間的高層對話備受外界關注。

北京日報23日報導，中國政府歐洲事務特別代表吳紅波表示，歐方反補貼調查不僅遭到中國和歐洲汽車廠商的共同反對，而且引發了廣泛的憂慮。當前國際問題政治化現象日益嚴重，泛化國家安全和風險的主張正將全球經濟碎片化並割裂國際產業鏈供應鏈，實質上是去合作、去穩定及去發展。

對於歐盟將中國定位為夥伴、競爭者及體制對手，吳紅波指出，給中國扣上的這三頂帽子既不合理也不合邏輯，就像三色紅綠燈同時亮起時，沒有司機敢開車前行。這不僅使中方感到十分困惑，就連歐洲政治家、企業家和民眾也思想混亂、無所適從。

目前已抵達中國的杜姆布羅夫斯基斯23日在上海一場演講中則表示，歐盟需要在市場開放遭到濫用時採取保護措施。

杜姆布羅夫斯基斯說，這需要對主要風險有更深入、更精確的了解，並採取相應行動即「去風險」，即最大限度地減少對一部分戰略產品的戰略依賴；但去風險並不是脫鉤斷鏈，歐盟無意與中國脫鉤。