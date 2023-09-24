蛋價重回歷史新高！蛋商公會：明起漲2元且會繼續漲

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進口蛋食安爭議不斷，近期有蛋品業者將進口蛋混蛋液流入市場，雙雙打擊國人對進口蛋的信心。台北市蛋商公會今(24)日指出，在進口蛋爭議延燒下，導致本土蛋買氣大漲，本周蛋價將漲2元，明起每台斤批發價由53元漲至55元；每台斤產地價將於本周四由43.5元漲至45.5元，重回歷史新高，距離上次漲價僅短短20天。

國內去年底今年初面臨嚴峻缺蛋，蛋價屢漲不止，今年3月每公斤產地價與批發價更來到45.5元和55元的歷史高點；其後在雞蛋產能回穩以及專案進口蛋支援下，6月14起每台斤產地價與批發價降為42.5元和52元，為蛋荒以來首次調降；6月21日每台斤再分別調降為40.5元及50元；而9月4日基於通膨、飼養成本考量下，每台斤再分別調漲為43.5元及53元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，這周雞蛋會再漲2元，原因在於各界近期對進口蛋的疑慮實在太多，加上被炒作成「毒蛋」，大家人心惶惶下都轉買本土蛋，而越來越多學校營養午餐也都不用液蛋，一天起碼就會多出2000箱殼蛋的需求。

林天來說，在大家都轉買本土蛋、進口蛋沒人買，以及國內蛋雞產蛋率不足下，用蛋缺口將越來越大，在這樣的情況下年底當然會繼續缺蛋，因此只能漲價，之後也還會繼續漲。