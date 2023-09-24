「孩子不能選擇父母」寄養家庭11年來給予滿滿的愛

53歲的李智慧，原先在電子工廠上班，為了照顧孩子辭職當家庭主婦，受到親友鼓勵，成為桃園家扶中心寄養家庭至今11年，她與老公蔡彰銘，前後照顧過6個毫無血緣關係的寄養小孩，每一個都是視如己出般疼愛。她說，孩子不能選擇自己的父母，「覺得自己有能力，能幫1個就是1個」。

李智慧說，早年在電子工廠上班需輪班，晚餐及假日沒辦法陪小孩，於是辭職當家庭主婦，當時有親友也在當寄養家庭，受到鼓勵並與家人討論後獲得支持，2012年起照顧第1個寄養小孩，來到家裡時大班，如今都已18歲成年。她也說，印象最深刻1個案3歲來到家裡，照顧到8歲，今年獲得機會出養至美國，某天晚上孩子睡前抱著她，哭著說未來不知道何時還能再見面，「希望我以後長大還能回來找妳，媽媽一定要身體健康」，聽完這席話讓她瞬間淚崩，心疼孩子這麼小竟如此懂事，讓她覺得一切付出都值得。

蔡彰銘熱愛運動，假日時也會帶著寄養小孩四處爬山、健行，李智慧過去是大學幼教系畢業，後來也在幼兒園工作，非常注重寄養小孩的生活常規及多元學習，即便在個案結案後，若孩子是在安置機構生活，每逢寒暑假或是過年，她都會提前申請希望讓這些沒有家的孩子能夠回來與他們過節，讓他們也能感受到家庭的溫暖。

李智慧說，過去曾經認為自己只是個家庭主婦，很沒有成就感，覺得自己有能力可以做更多事情，成為寄養家庭後，與這些寄養小孩成為「一家人」，即便每次結案要與孩子分開很傷心，他們一家人仍希望每一個照過的小孩，都能有更好的未來，很多小孩不能選擇父母而有不好的遭遇，她希望盡心盡力給予照顧個案滿滿的愛。