陽明山貴冑之地 並列全球五大半山豪宅區

台北最稀貴的半山，陽明山之美，美在一年四季不同風情，山嵐雲霧、四時花季、自然生態千姿百態，花季時可以去散步賞花、假日可以去健走步道吃野菜、秋冬可以泡湯賞芒花，是休閒放鬆的好地方！陽明山之貴，貴在稀缺，百年難得一寓！陽明山也是全台灣最有歷史、台北指名度最高的別墅豪宅聚落，台灣首座總統官邸、早期美國大使館、法國大使館、南非大使館駐守要地，因此成爲達官顯要、政商富豪競相爭逐的置產首選，近幾年更吸引了包括台商、港資、科技新貴與傳產大亨等名流爭相入住，居住陽明山早已成為一種榮耀成就彰顯身份的表徵！

陽明山貴冑之地，並列世界五大半山豪宅區

正因為陽明山變化萬千的微氣候、獨特的自然景觀、以及豐厚的歷史人文，與比佛利山莊、香港太平山、北京西山、阿爾卑斯山並列世界五大半山豪宅區，成為台灣豪宅之最。陽明山與台北市區其他豪宅聚落的差異，除了來自豐厚的人文色彩外，大片原生山林自然生態之美，再加上限建管制極度嚴格的開發法規，讓有景觀條件加持的陽明山建地一地難求，這也是為何陽明山豪宅如此珍貴的主要原因，陽明山的房子不論在保值與抗跌性方面，歷久不衰始終維持在高檔。

一層一戶一家一梯廳，遼域寬居陽明山色裡

爬山、泡溫泉、那卡西，台北繁華市區與萬頃陽明山國家公園交界處，山林疊翠、溫泉、美食、歷史文化薈萃⋯⋯得天獨厚的自然環境，造就新北投的百年富貴與底蘊，這裡沿著步道就能觸摸春櫻、夏綠、秋楓、冬雲的季節溫度；這裡的白磺、青磺溫泉是全台最稀有的天然養生秘鑰；這裡不用空調就能夠呼吸乾淨清新的空氣、寧靜舒爽的氣溫；這裡匯聚著米其林一星金蓬萊台菜、那卡西更是老饕的最愛；這裡的圖書館是全球最美25座公立圖書館之一；這裡走路就能到薇閣國際學校，這裡有如天母天玉街高級純住宅區的寧靜街廓，「金鉑」就像一座天然劇場包廂，以一層一戶，一家一梯廳，尊榮優域尺度，一邊悠享陽明山色、天母質感的優雅恬靜，一邊以10分鐘微距瞬移北士科，吸引不少北士科菁英、自營商家族與退休樂活族移居到此，更因比鄰薇閣中小學，吸引高端家庭為下一代優選教育環境來就近購屋。

黃金崗石精鑄全新落成，以實景見證真工之美

值得一提的是，順應企業家族、新世代獨立趨勢，「金鉑」罕見規劃40坪一層一戶一梯廳，以合宜總價帶與空間尺度，將每一戶總價控制於豪宅稅限制以下，提供靈活資產配置需求。全案亦提供整棟四戶合併出售，滿足企業家族上下世代能彼此住得近、相互照顧共享親情，同時擁有隱私的需求。除此之外，黃金崗石精鑄全新完工的「金鉑」，嚴守結構安全以實景見證精工之美，不僅嚴謹選址地質，建築安若磐石穩穩安座在無土壤液化可能的岩盤上，高韌性綁筋工法與續接器緊密結合形成堅實耐震結構，抗震係數符合國家標準，品質由內而外安心保障每一位住戶的居家安全。

【金鉑】40坪一層一戶｜寬居3房含車位｜總價2830萬起

貴賓專線：02-2892-2998

接待中心：台北市北投區復興三路57號