王心凌演唱會　輝葉按你聯名贊助　上萬粉絲甜嗨小巨蛋　

華人甜蜜天后Cyndi王心凌全新系列首站於今日（9/23）開始，一連兩天在台北小巨蛋甜嗨登場！在演唱會上，王心凌特別感謝贊助商「輝葉按摩椅」以知名歌曲「愛你」創意取名「2023輝葉按你 王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」更大讚廠商，真的很有眼光！開場造型甜美開唱，讓上萬粉絲甜嗨整晚。

心凌特別感謝贊助商「輝葉按摩椅」以知名歌曲「愛你」創意取名「2023輝葉按你 王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」更大讚廠商，真的很有眼光！業者/提供

王心凌這次演唱會挾著超高人氣的秒殺氣勢，王心凌演唱會製作規格整體升級，從5套風格迥異的絕美造型、多層次變化的舞台到歌單全面升級，王心凌的演唱實力和魅力更是大噴發。開場率領粉紅軍團20位舞者整齊劃一芭比粉勁裝，展現超狂舞台氣勢，一連唱跳5首快歌20分鐘不停歇，炸裂全場！緊接著馬上與樂手合音老師們以不插電的Unplugged演唱抒情歌曲，一瞬間又以爆裂的搖滾風格勁歌狂飆，王心凌臉不紅氣不喘一首接一首，全場沈醉並跟著合唱，足見王心凌的Live功力，總共28首新歌、經典歌曲唱好唱滿！王心凌狀態極佳，超fit的身型和健康美的線條，以及20年如一日的甜美，每套造型都驚豔絕美，讓全場嘖嘖稱奇，也足見她對自我的高標要求！舞台部分以越High越高的「巨型蛋糕舞台」作為整體設計重點，搭配曲風拆解合組，讓人目不暇給。並加入吸睛可愛的『甜蜜號』飛天巴士跨越全場，與歌迷們近距離互動，以及大型夢幻海豚PVC，天降棉花糖等超甜元素，加上這次演出的音樂及舞蹈經過全新的編排設計，整體表演保留原味又加入新的元素，讓歌迷們一聽到前奏響起就尖叫連連，又結合最in的節奏與曲風添加新意，讓全場跟著甜蜜天后一起SUGAR HIGH！

演唱會開場，由王心凌親自設計的「SUGAR MONSTER」家族成員「王大龍」活潑的邀請大家一起進入SUGAR HIGH PARTY，宣告這次巡演打造的沈浸式甜嗨世界，讓歌迷們迅速進入狀態。在歌迷的尖叫聲中，王心凌以「全糖粉紅甜心裝」，與粉紅軍團20位舞者氣勢磅礡登場，在充滿節奏感的新歌〈BITE BACK〉旋律中嗨喊：「台北小巨蛋！」立刻點燃現場氣氛，全場歡呼聲與音樂節奏交疊在一起，王心凌的強大氣場讓整個小巨蛋歡聲雷動。隨後，王心凌脫下外套，纖細又健美的腰身展露無遺，一連帶來〈Baby Boy〉〈Woosa Woosa〉〈Honey〉動感歌曲，其中〈Baby Boy〉間奏時，加入首度表演的甩髮椅子舞，王心凌甩動長髮狂野性感舞姿，一再挑動全場歌迷情緒沸騰尖叫連連。

在不停歇快歌演唱後，接著7位樂手和聲分坐在延伸台前的小舞台，王心凌以「烈焰搖滾裝」，左開高叉展露氣場170長腿，坐上高腳椅演唱〈黃昏曉〉〈日落前七分鐘〉〈在青春迷失的咖啡館〉和〈黏黏黏黏〉等經典抒情歌，與舞台前觀眾只有5步的極近距離，以不插電的方式展現Live實力，而整段不插電的音樂充滿輕快舒服的氛圍，全場歌迷不禁隨著音樂輕輕搖擺，享受其中。連唱完9首歌之後，王心凌終於和全場的觀眾正式打招呼，開心說：「台北小巨蛋，我回來了！真的很開心能在這裡和大家一起！」隨後王心凌將麥克風放上「王大龍」造型的麥克風架上，化身搖滾樂團主唱，演唱前所未見的搖滾版〈愛太空〉〈不哭〉〈我會好好的〉，爆裂的演唱力道，呈現耳目一新的視覺與聽覺享受！

轉場影片中，「SUGAR MONSTER」家族成員「王冠」與「好心」變身星際版唐老師，為大家播報「SUGAR HIGH HIGH星球週報」十分有趣可愛，此時整個場內突然雷聲震耳，在歌迷們的尖叫聲中，王心凌從升降台回到舞台，換上「C.W.高校制服20.0」造型，高唱〈劈你的雷正在路上〉，充滿效果的銜接，引爆粉絲情緒，而唱到〈往幸福出發吧〉時，她走進夢幻的『甜蜜號』飛天巴士啟程飛躍整個小巨蛋，與二、三樓的歌迷們近距離互動，並移動到觀眾席的第二舞台，在與二樓粉絲幾乎零距離的情況下，演出演唱會的主題曲〈SUGAR HIGH〉，首次唱跳演唱會主題曲，搭配甜蜜百分百的糖果工廠視覺，讓全場驚喜萬分，歡聲雷動。

但是其實這一台超過300公斤的『甜蜜號』飛天巴士，出動四台吊車數十位工作人員，而彩排時甚至因為過度運轉以致燒掉馬達，造成彩排時間大延誤，所幸最後在緊急調來第二台機器後順利解決。而她搭乘飛天巴士繞回主舞台後，經典代表作〈愛你〉前奏一出，二十位舞者齊跳經典舞步，更讓全場都忍不住跟著舞動嗨到最高點，跟著王心凌一起大聲唱跳〈愛你〉！

演唱會後半段，王心凌換上由905朵共二萬八千九百六十片烏干紗花瓣打造的「905璀璨粉彩花瓣裝」，搭配環繞在她身邊1:1實際海豚大小的PVC寬吻海豚演唱〈那年夏天寧靜的海〉以及〈大眠〉〈這就是愛〉等一連串令人動容膾炙人口的抒情經典，如夢似幻的氣氛帶動全場大合唱。最後她以「琥珀幻橘精靈裝」造型氣勢回歸舞台，接連演唱〈睫毛彎彎〉〈心電心〉〈彩虹的微笑〉經典快歌，又甜又嗨的氛圍再掀高潮，讓粉絲們完全坐不住，拿起手燈又跳又唱，完全被王心凌的歌聲及魅力甜蜜爆擊，紛紛產生SUGAR HIGH反應！最後一首歌曲〈當你〉在全場大合唱聲之中圓滿結束，第一天演出就此畫下完美句點。