台股破半年線 外資單周賣超千億 法人：靜待利空消化

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者江明晏台北24日電】台股上週大跌576.44點，22日收在16344.48點，跌破半年線支撐。法人分析，受到聯準會（Fed）鷹派展望影響，美股大幅震盪，預料台股仍需時間消化相關利空，目前市場在等待基本面落底後更多正面數據、利率政策新訊號。

台股22日開低走高，指數終場由黑翻紅，上漲27.81點，漲幅0.17%，收在16344.48點，但仍無法扭轉上週大跌的命運。台股週線重挫3.41%，下跌576.44點，日均量新台幣2843.03億元。

由於指數回跌，外資再度轉為賣方，賣超金額擴大至1056.95億元，改寫2022年6月中旬以來單週賣超最高金額，自營商連續賣超週數也達第8週，單週調節332.59億元，僅投信法人力挺台股，連8週買超，上週回補約百億元，三大法人合計賣超1291.04億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，受到聯準會鷹派的展望影響，外資短暫買超後，上週再度轉為賣超，累計9月來外資調節台股達1307億元，金額已超過8月調節的1240億元，導致大盤欲振乏力，指數也跌破半年線16504點支撐，指數22日一度跌至16202點，改寫5月下旬以來低點。

孫傳恕指出，聯準會因為對美國經濟保持樂觀，保留了年底前仍可能升息的彈性，在發表偏鷹派的會後聲明後，美債殖利率攀至新高、美元走強，加上美國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府9月底再面臨關門危機，美股大幅震盪，也影響台股的投資情緒，預料股市仍需時間消化此次偏鷹派的聲明。

安聯投信台股團隊表示，從聯準會為高利率將維持一段時間做了更一步的定調，以及對緩步降息所釋放的訊息，均可解讀為預期未來經濟沒那麼差；近期市場出現較大波動，主要也是在反映利率政策方向步調與市場期望有所落差所致。