外資大賣聲中反手加碼「這2檔」航運 不是長榮！

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【旺得富理財網 黃順德】台股上周五（22日）加權指數收在16,344.48點，單周下跌576點、跌幅3.4％，其中外資連5賣為主要賣壓來源，單周賣超1,057億元，改寫去（2023）年6月中旬來單周最多，護國神山台積電（2330）連吞5連黑K棒，單周共下跌36元，跌幅高達6.45％，慘過大盤。

國泰投信認為，AI相關應用與商機才正開始，10年有30倍成長潛力，除了AI之外，蘋果供應鏈、電動車供應鏈趨勢也持續向上，目前股價修正，正好提供下半年台股先蹲後跳的機會，預估大盤指數年底前有望衝17,500點。

近期在美元強勢下，不利於新台幣持續升值，資金動能弱；國泰證期表示，外資在現貨市場賣超，投信則在集中市場、店頭市場同步加碼，季底作帳明顯，法人態度偏向土洋對作，若外資持續偏空，將對指數不利。

散裝航運短期需求續旺，BDI指數上揚，帶動散裝航新興（2605）、裕民（2606）以及中航（2612）等股價呈現高檔震盪；中航在法說會上表示，海岬型散裝輪前3季平均現貨日租金12,391美元，大陸原物料需求仍強，第4季期貨日租金維持17,000美元，期貨運價超越現貨，顯見市場對第4季走勢仍然樂觀。

外資單周買超前10大上市個股依序為慧洋-KY（2637）20,090張、光寶科（2301）18,049張、陽明（2609）11,703張、中鴻（2014）10,200張、大同（2371）9,457張、元大金（2885）9,199張、正新（2105）8,316張、緯創（3231）8,229張、三商壽（2867）6,900張、技嘉（2376）5,894張等。

外資單周買超前10大上櫃個股依序為廣運（6125）3,217張、上詮（3363）2,861張、建榮（5340）2,383張、佳邦（6284）2,103張、中光電（5371）1,970張、廣明（6188）1,716張、建舜電（3322）1,493張、宏捷科（8086）1,153張、美而快（5321）1,067張、宜鼎（5289）971張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。