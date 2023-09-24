屏東工廠大火逾百人傷亡 富邦人壽即刻啟動重大事故關懷機制

日前屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司工廠發生大火爆炸，造成上百人嚴重傷亡。富邦人壽於第一時間啟動重大事故關懷機制，目前已知其中1名罹難警消人員、15名傷者為富邦人壽保戶(截至9/23)，已主動派員展開關懷及理賠服務措施，且針對同時為警消人員之罹難保戶，發放10萬元身故慰問金，協助傷者及家屬儘快度過難關。

富邦人壽表示，對保戶(含有效契約團、個險之要、被保險人)發放「關懷慰問金」，罹難之一般保戶或非保戶之警消人員，發放50,000元身故慰問金；不論是否為保戶之所有傷亡民眾或警消，依受傷程度皆提供1,000元至25,000元不等之慰問金。富邦人壽保險員王皓明也指出，保險對於職場或天然災害相當重要，對於這次罹難之一般保戶或非保戶之警消人員，感到敬重與悲傷，願死者安息，傷者早日康復，也請家屬多多保重。

除關懷慰問金之外，富邦人壽也啟動緊急應變方案及關懷措施，應繳月為112年8月～112年12月之續期保費，給予受傷保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；對於重大突發事件導致身故，富邦人壽均以方便保戶為原則，經確認身故可配合受益人需求快速處理，文件後補，對於住院客戶採取快速理賠為原則，務求以最快的速度提供各項服務。富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地服務中心，有需要之保戶可善加利用。