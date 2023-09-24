秀傳醫療體系50週年 單車巡騎200K展現堅毅與活力

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秀傳醫療體系今年正逢50週年，為了紀念這個重要的里程碑，秀傳醫療體系的近30名同仁，包括醫師、護理師、醫技單位、行政人員，從彰化騎單車出發，沿途經竹山、台南、最終至高雄，全程約205公里。期間秀傳醫療體系黃明和總裁、體系副總裁，以及各院區院長、副院長，也分別在各區段加入騎乘行列，展現醫療人員堅毅、不退縮的精神，以及秀傳人團結熱血的一面。

由黃明和總裁所創立的「秀傳醫療體系」，以利他行醫為信念，從回彰化家鄉開業、創設秀傳醫院，再到創建秀傳醫療體系，剛好屆滿半世紀，在全台擁有8家醫院，第9家「高雄秀傳紀念醫院」正在籌建中。黃明和實踐「偏鄉生命尊嚴、國人健康第一」以及「用心、創新、視病猶親；互助、互信、追求卓越」的建院理念及價值觀，持續帶領秀傳醫療體系，努力成為「亞洲的梅約醫學中心」，提供民眾更高品質的健康與醫療照護。

「秀傳巡騎」活動不僅是慶祝秀傳醫療體系成立50週年的方式之一，也代表秀傳醫療體系的各個院區、各部門，共同完成這項挑戰，從秀傳醫療體系起源地彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院，途經竹山秀傳醫院、台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)、高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)，終點站為明年即將開幕的高雄秀傳醫院，代表承先啟後，也象徵團結和合作的力量，並彰顯在醫療專業與服務上的堅韌與努力。

而今年也正逢台南市立醫院35週年，從開院以來，以做為大台南社區醫院標竿為願景，除了醫療服務量逐年成長，也積極配合中央及地方政府的醫療政策。蔡良敏院長表示，感謝歷任市長的指導，以及各界人士與社區夥伴的支持，未來仍以公私協力，共創價值為目標。而近年因應高齡化社會需求，南市醫積極發展長照服務，未來將持續提升醫療品質與量能，成為一個提供醫學中心等級服務的優質市立醫院典範。

此次活動不僅是慶祝秀傳醫療體系50週年，更凝聚秀傳醫療體系，展現醫療工作者在面對各種挑戰，不僅勇於接受更是堅守岡位、不會退縮。也展現秀傳醫療體系在地深耕50年的努力，更強調面對未來將秉持踏實的腳步，持續提供卓越的醫療服務。