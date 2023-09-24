北市就服處現場徵才 釋831職缺月薪最高達50K

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疫後景氣復甦，加上企業朝多角化經營，人力需求因此提升。台北市就業服務處26至28日邀請包含餐飲、休閒娛樂、零售、銷售及居家照服等22家國內知名企業辦理徵才，總共有831個職缺，其中最高還有月薪5萬元的工作機會，歡迎有就業需求的民眾到各就業服務站參加現場徵才。

就服處表示，現場徵才活動將於26日在北投站、內湖站、西門站及南港東明站舉辦，27日景美站，28日則在景美站、艋舺站、南港東明站及信義站舉辦。活動時間皆為下午2至4時，且皆為經過勞動局篩選，本年度在北市皆無發生重大勞資爭議、違反相關勞動法令情節重大或無薪假的優良廠商。

本周舉辦徵才的廠商有：悠旅生活(星巴克)、三商餐飲、老優雅餐飲、五花馬、和德昌(麥當勞)、富利餐飲(肯德基)、休閒國聯(鮮芋仙、岩說)、星聚點、錢櫃、全家便利商店、宜家家居、台灣優衣庫、微笑單車、萬達寵物、中華電信子公司-宏華國際、美商德盟全球凱展、日商鈴華、北大消防安全設備、康成志業、中化銀髮居家長照、聯承居家長照及幸福時光居家長照，共計22家企業。

勞動局長高寶華表示，餐飲業逐漸擺脫疫情影響復甦，麥當勞積極在各就服站徵才，除了營造中高齡友善職場，更開出優於《勞基法》的休假及給薪制度，員工在第1年就享有10日預休假與家庭日7日，若是服務滿10年還有8周的特休假、夜班津貼及外送機車補助等，本周釋出108名正職缺額，月薪從3萬元起跳，大夜班可達3.9萬元，另外還有129個計時服務、外送及清潔人員職缺。

另外，本周還有5家符合「疫後改善缺工擴大就業方案」的廠商。「星聚點」外場人員、內場廚務人員開出夜班4.2萬元、日班3.6萬元，兼職時薪至高可達315元；「錢櫃」中班正職4.15萬元；「老優雅」正職外場服務員4萬元、廚房助手3.8萬元；「星巴克」店職員3.1萬元、時薪226元；「IKEA」美食小站及餐廳外場兼職時薪可達187元，經就服站推介錄用後還可以獲得最長12個月的「專案缺工就業獎勵」。

至於其他餐飲業，「岩說鐵板燒」儲備店長開出4.2萬元高薪、服務員3.8萬元，「鮮芋仙」儲備幹部3.6萬元；「三商餐飲」儲備幹部3.5萬元、兼職服務人員時薪上看200元；「五花馬水餃」廚房正職3.2萬元、兼職時薪180元；「肯德基」時薪181元。

銷售類內勤業務方面，「宏華國際」門市專員也開出高薪4.5萬元，另外「康成志業」釋出電話行銷、「日商鈴華」開放客服專員，「萬達寵物」也招聘銷售顧問，歡迎喜歡接觸人群、具應變及溝通能力的民眾前來面試。

此外，「北大消防」機電保養高薪5萬元；「微笑單車」調度專員3.8萬元，值夜班更可達到4.4萬元；「全家便利商店」儲備幹部及大夜人員3.7萬元；服飾業者「UNIQLO」門市人員3.4萬元起。而在長照服務，「幸福時光長照」全職居服員開出5萬元高薪；「聯承居家」居服員有假日及困難照顧加給，時薪至高650元；「中化銀髮」居服員時薪也可達335元，歡迎有耐心、愛心、關懷他人特質的求職朋友投入長照領域。