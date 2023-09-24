中秋烤肉全台灣最有特色 蘭亭極緻燒肉改走法式調味 打開浪漫味覺

中秋節即將來臨！日式燒肉或是台式燒肉已經不夠看！中秋節，要吃【蘭亭極緻燒肉】特別獻上全新的「中秋月見套餐」，套餐4000元，用料豐富，在9/29和9/30這兩天中午用餐，老闆蘭小明表示，每桌用餐的貴賓我們將贈送一桶日喬恩生技非基改無反式脂肪經典爆米花，只送不賣，讓老饕可以過一個不一樣的中秋節。

這次「中秋月見套餐」除了有珍貴的許水墩魚子醬、特選白松露起司等多項豪華配料、「和牛乳酪脆球」: 採用低溫油炸，封鎖和牛肉和乳酪的水分和風味，一口咬下，外皮酥脆，內裡則是和牛和乳酪的極致口感，口感層次也入口即化，雙重搭配很到味。緊接著「黑松露蘑菇湯」: 萃取黑松露和蘑菇的精華，再用蒜蓉奶泡作為層次，質感細膩至極，記者用餐也發現，黑松露和蘑菇的搭配太對味，互相不搶味，很有記憶點！

再來上的「金桔檸檬」: 手工現萃，完全保留金桔原本的營養和風味，搭配燒肉達到最佳的解膩效果。不用擔心吃燒肉，太油太膩，一杯下去解膩又開胃，「生牛肉塔塔」搭配蟳龍魚魚子醬搭配ㄧ點點蔥，點綴了法式口感的浪漫與層次感。

而「蘭亭和牛燒肉大成」: 精選頂級和牛，經過爐火淬煉，表面微焦，內裡嫩滑，風味十足，且肉片切的油花飽滿，更可以搭配法國鹽知花、昆布鹽、義大利白松露鹽還有鬱金香乾鹽粉跟阿根廷青醬，這樣的調味有不同層次的調味，比起一般單調的日式燒肉，味覺更多了不同層次，從淡到重都有不同的口感。

「絲滑乳酪番茄」: 用梅粉平衡番茄酸度，再以起司帶出鹹香。最後羅勒葉帶出不同香氣。搭配和牛可使味蕾清爽，降低和牛的油脂負擔感。這道菜也是解膩的組合，不會讓自己太多負擔，而記者很有記憶點的還有「和牛法式澄清湯」: 24小時熬製的雞骨高湯，再經過吊清高湯，湯質清澈，口感豐富，牛肉也是清甜，搭配和牛，用和牛前腿大背，不較不油膩，這杯高級的和牛法式澄清湯完全洗滌了味覺。還有「剝皮辣椒搭配和牛」這樣的口味不但不會怪，吃了有種獨特的風味，算是創意料理的搭配。

套餐除了燒肉以外，還有西式和日式搭配的「月見和牛漢堡排」: 手打和牛漢堡，搭配日月潭紅玉雞蛋和台梗三號冠軍米，口感和味道都達到了極致。二道搭配，那三號冠軍米，吃了「月見和牛漢堡排」，飽足感相當夠，米飯Ｑ彈且蛋沒腥味，也是絕配！

套餐中「厚切牛舌」，取舌中後段部位，則是比較柔嫩，但也富有彈性。 至於舌根則是脂肪最多，口感軟嫩多汁又有脆度，這道又重新讓嘴巴高潮。再來「和牛海膽卷」，這是海陸交融的美味，且互相不搶味，雙重交融的味覺，讓你吃了眼睛為之一亮，最後的「凱撒王醉心的鬆餅」: 使用奧地利傳統方法製作，口感鬆軟，回味無窮。老闆蘭小明，以前曾是竹聯幫蘭堂堂主，闖蕩黑社會二十多年，在關押病舍時看遍生老病死，因而轉念改變投入餐飲。

【蘭亭極緻燒肉】創辦人蘭小明，現任中華和牛國際交流協會秘書長，對於肉品跟食品，相當嚴格且要求！過去接受訪問表示，他２０１６年向債務人買下日式燒肉店抵債，以日本頂級和牛主打金字塔市場，去年又開了以玉露茶湯蒸煮的和牛鍋物，還利用修肉剩料賣起和牛漢堡及深夜滷肉飯，吸引百人排隊。在忙碌的生活中找回人生的平衡，也重新體悟江湖的意義。這次中秋節推出了！法式獨特的「中秋月見套餐」，套餐4000元，目前已預約爆滿，如果搶不到的民眾，平日也可以跟店家先預約，中秋節慶祝，想吃不一樣的燒肉，就要吃【蘭亭極緻燒肉】，除了好吃更是特別！

預訂專線：(02)2703-0285

地址：台北市大安區四維路52巷12號（捷運大安站6號出口）