中國將PV、PMF納入罕見疾病 藥華藥 ： 有助新藥進軍大陸市場

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藥華藥（6446）24日宣布，中國近日將真性紅血球增多症（Polycythaemia Vera, PV）、原發性骨髓纖維化（Primary Myelofibrosis, PMF）正式納入罕見疾病目錄，將有助旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）進軍大陸市場。

中國國家衛生健康委員會（簡稱衛健委）公布「第二批罕見疾病目錄通知」。納入罕見疾病目錄將執行優先審評政策，並有利於未來在中國醫療保險的價格談判、門診用藥推廣等；且會重點關注罕見疾病診療指南和治療標準的修訂。

藥華藥的Ropeg正在申請中國藥證的真性紅血球增多症（PV）、以及正在發展的原發性骨髓纖維化（PMF）等適應症，均納入此批罕見疾病名單中，預計有助於未來Ropeg在中國發展 PMF 等新適應症的加快審核；此外，由於中國目前尚未有藥物正式獲准用於治療PV，Ropeg預計是第一個獲中國主管機關核准用於治療PV的藥物。

罕見疾病病人數較少，罕病用藥也被稱為孤兒藥（Orphan Drug）。比起常見疾病用藥，孤兒藥常因病因與成因不明，不僅在研發上容易遇到瓶頸，可以進行臨床試驗的患者也較少，投入研究不一定能成功。為了鼓勵藥廠開發孤兒藥，許多國家給予孤兒藥優惠。孤兒藥的標準依各國規定不盡相同，如美國FDA規定，每年發病病患人數不足20萬且未有主流用藥的困難疾病，即可申請孤兒藥資格認定。若產品獲取孤兒藥資格，大多可享有快速通關的審查資格，未來上市後也可能享有自由定價、獨占市場等優惠條件。

Ropeg用於治療PV已於2012年取得美國FDA的孤兒藥認證，於2021年11月獲得美國PV藥證後，享有7年市場獨佔權；Ropeg用於治療PV也於2020年獲韓國孤兒藥認證。此外，Ropeg用於治療原發性血小板過多症（ET）及骨髓纖維化（MF）等疾病亦於2014年獲得美國FDA的孤兒藥認證。

藥華藥的Ropeg，已獲中國海南省藥品監督管理局同意以「臨床急需藥品」資格進口，讓部分中國患者將可以到「海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區」申請使用Ropeg治療，期許盡快讓更多患者受惠。