華南金控敬老送暖12年不間斷 團圓中秋 與您相伴

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華南金控自2012年與弘道老人福利基金會攜手合辦「華南真好，永遠不老」公益活動，迄今12年持續送愛送暖關懷獨居弱勢長輩，讓長輩有機會走出家門，維持健康的人際互動關係，透過敬老活動拋磚引玉，讓大眾持續關注獨居弱勢長者的議題，注入更多社會大眾的愛心與關懷。

華南金控副總經理林貴姬23日特地帶領華南金融集團員工化身一日兒女，於中秋節前夕，陪伴弘道老人福利基金會於新北市、桃園市關懷服務的58位獨居弱勢長輩參與活動，上午先至五股維格餅家的鳳梨酥夢工廠，一起動動手製作鳳梨酥，中午則到新莊頤品大飯店享用豐盛餐食，過程中透過老歌猜猜樂及金融防詐騙有獎徵答等遊戲，讓長輩與志工開心互動，最後贈送每一位長輩日常所需的生活用品福袋，讓長輩在佳節前夕感受到熱鬧又溫馨的團聚氣氛。

林貴姬表示，華南金志工團隊秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，鼓勵員工在工作之餘投入社會公益。「華南真好，永遠不老」不同於一般捐款活動，而是希望鼓勵同仁擔任服務獨居長輩的志工，藉此表達我們關懷高齡化社會的理念，也讓年輕世代更樂於接近長者，喚起社會給予長輩更多的重視與關懷。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，很感謝華南金長期以來與弘道攜手合辦「華南真好，永遠不老」敬老活動，陪伴許多獨居弱勢長輩走出家門，更在中秋佳節前夕陪長輩們過節，為他們注入一股暖流，希望未來能持續邀請華南與弘道的志工夥伴，陪著長輩「一起道老、精彩美好」。