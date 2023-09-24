新北市農業局推「螢河漫食光」邀民眾一同秋夜賞螢

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以往觀賞螢火蟲都被認為是夏天的活動，不過由新北市農會輔導的新店文山農場已出現秋螢，農場也特別推出「螢河漫食光」賞螢體驗，自即日起到10月15日的每周五、六、日辦理，內容除了專人導覽外，還有手作DIY以及主廚精緻套餐，活動採預先報名制，新北市農業局邀請民眾在秋夜中欣賞螢火蟲的漫天漫遊美景。

與夏季相比，雖然秋天螢火蟲的數量及種類都較少，但在觀賞時也有不同的感受，夏季熱鬧非凡，秋螢就像條明亮的絲線，在夜晚中安靜地流動漫舞，秋天賞螢也少了夏天的暑氣，更為涼爽舒適。

秋螢主要棲息在中高海拔的山區溪流、水田、草地等環境中，需要乾淨的水源和空氣，是環境生態的指標之一，在新北市新店區的文山農場就是絕佳的秋螢觀賞地點，且距離市區僅30分鐘車程，十分便利。

文山農場是經由新北市農會輔導，以有機友善耕作理念，不使用化學肥料和農藥，保護土壤和水質的品質，並廣植適合螢火蟲棲息的穗花棋盤腳、盤龍木等，由新北市農業局及農會合作打造成螢火蟲棲地，除每年3月底到5月外，今年秋天也開始出現黃緣螢、小端黑螢幼蟲及成蟲。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，今年螢況不錯，現推出「螢河漫食光」秋螢導覽行程，搭配文山農場悠久的茶文化歷史及精心調製的餐點佳餚，不用舟車勞頓也能輕鬆賞螢。

活動內容包含採茶體驗、生態導覽、夜間賞螢、DIY手作及主廚限定套餐，成人每人650元，3歲至12歲的小朋友每人600元；也可以選擇「純賞螢」收費行程，成人每人200元，3歲至12歲的小朋友每人125元。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動「農業健康市／式」，打造安全、健康、永續的農業城市，透過跨部門的整合參與，共同實現人類與自然和諧共生的農業新模式。提醒民眾，螢火蟲喜歡溫暖乾淨無光害的環境，賞螢遊客務必留意環境衛生，並配合夜間燈火管制，也請賞螢的遊客謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則。