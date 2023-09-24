老雞佔比拉低產蛋率 雞蛋供需出現缺口下周蛋價將漲

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進口蛋爭議延燒，北市蛋商公會理事長林天來證實，本土蛋出現搶購潮，下周蛋價將調漲2元，蛋價再度攀升。立法院預算中心2024年中央政府總預算案整體評估報告指出，今年第1、2季雞蛋產季價格持續升高，每公斤逾70元，出現供不應求及蛋價上漲狀況，我國老雞約占3成，拉低平均產蛋率，飼養環境仍待檢討精進。

報告指出，我國雞蛋去年平均每日產蛋箱數11萬2906箱，較2020年、2019年增加，但卻較2011年11萬4073箱減少，產地價格部分，去年每公斤66.03元較2021年46.22元增加42.86％，為2019年以來最高價格，今年第1、2季產地價格持續升高，每公斤約70元。

農業部說明，今年因氣候變化、禽流感疫病衝擊及俄烏戰造成國際飼料原料價格大漲等因素，導致雞蛋供不應求、蛋價上漲，為了補足國內雞蛋缺口，今年3月啟動專案進口蛋調度，價格差額及關稅等費用由政府吸收，今年3至7月專案進口蛋約1.4億顆，吸收價差約5.7億元。

報告也點出，我國蛋雞產業混養不同雞齡雞隻，老雞占3成，拉低平均產蛋率，全世界部分國家為改善蛋雞飼養環境，陸續淘汰格子籠飼養方式，但我國蛋雞傳統籠飼仍占85％以上，由於禽舍改建資金龐大，蛋農轉型升級意願不高，驟然改變生產方式，恐導致蛋農無意願投入飼養，又進口蛋耗時且單價高，若無適當配套措施，將影響供需平衡。

農業部回應，未來將輔導蛋雞場改(新)建水濂密閉負壓(或非開放式)蛋雞舍及設置自動化省工設備示範，優先鼓勵蛋雞場轉型投入豐富化籠飼、平飼及放牧等友善生產模式，兼顧蛋農和消費者權益。

不過，報告也指，農業部2018年間在全國農業會議焦點座談，結論已建議導入智能化禽舍設備，推動產業結構調整、產銷調節等多年，但新式禽舍和生物安全風險控管等計畫效果仍有限，導致我國蛋雞產業仍因禽舍、設備老舊等原因，影響產能，政府仍應全盤規畫禽舍改善，建置妥適的績效控管指標，提升產業整體競爭力。