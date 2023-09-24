一昧加重處罰專業駕駛人臨停不便 北市這麼做

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台北市議會民眾黨團日前與職業駕駛相關團體和公會，舉辦友善交通探討座談會，接獲許多專業駕駛人陳情，計程車、遊覽車和物流業者等有需要臨時停車的需求，但道路規劃卻十分不友善。民眾黨議員陳宥丞要求，透過大數據中心的相關資料，北市府應針對整體標線做檢討。台北市交工處回應，將重新檢討標線設置，一定會增加黃線。

遊覽車業者陳情，許多觀光景點附近並無規劃大客車停靠站，業者在不合適的地方停車，就會造成交通回堵。而因應網拍愈來愈盛行，物流業者也沒有足夠的空間停車，計程車載客同樣有時只能在危險的地方臨停，讓乘客上下車。

他們認為，臨停會被計點1點，1年達到12點將吊扣駕照2個月，一昧加重處罰，卻無規劃足夠的臨時停車空間，無法有效解決交通問題，更會影響他們的生計。

陳宥丞指出，不論專業駕駛人要送貨或者是讓旅客上下車，都不應該一條路上只有停車格和紅線，卻找不到黃線臨停。因此必須依據大數據中心或台北通相關數據資料，針對整體標線做檢討，同時針對專業駕駛人加強教育。

他舉例，上海嚴格實施計點制，但透過數據與科技的結合應用，街廓都有規劃臨停車，不分自用車或計程車都能共用，臨停超過3分鐘會被科技執法取締，違規停車數量下降，增加運將載客的便利性。日本駕駛則必須身穿重裝、綁繃帶、配戴墨鏡和耳塞，拄拐杖體驗高齡長者上下車的真實感受，透過體驗多點同理心。

交工處長劉瑞麟回覆，將重新檢討所有道路紅黃線，依交通狀況增設黃線，希望在一定範圍內有黃線可以3分鐘臨停，目前設置規則為150公尺左右必須有一段黃線，但實施至今交通狀況不斷調整，最近會重新檢討一次，「一定會增加（黃線）」。