侯友宜肯定SMAT 將以四份產業報告藍圖打「電動機車世界盃」

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台灣智慧移動產業協會（Smart Mobility Association Taiwan, SMAT）於24日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，總統參選人、新北市長侯友宜特別錄製影片致詞，他指出，台灣是電動機車大國，擁有2兆產值完整產業鏈，「但必須說，台灣電動機車絕對可以發展更好。」

侯友宜原訂親自出席今日的產業戰略報告發表會，但因屏東大火，侯友宜因此取消所有公開行程，但仍希望以錄製影片方式，表達對電動機車的期待。

侯友宜說，他非常看好電動機車產業，這絕對是產值可以翻倍再翻倍的明星產業，是新的護國神山群。也肯定台灣智慧移動產業協會過去的努力，自2019年創立至今，發表共四份產業報告，當選後將根據這份藍圖，積極發展兆元產業，打一場漂亮的、屬於電動機車世界盃。

侯友宜指出，若自己當選，會用快速度推動「運具電動化」和「乾淨化」。尤其 面對2026年，可能的第一波電池汰換潮，產官學必須全力投入，電池回收技術，協助傳統電池和機車回收廠的轉型，把垃圾變黃金。

此外，侯友宜說，台灣更重要要積極拓展國、內外市場。包括投入產學合作，鼓勵研發電動車技術，並且協助傳統修車行轉型、廣設充換電站，提高消費者購買誘因，降低使用成本等。

而面對龐大的國際市場。侯友宜指出，台灣首先要面對關稅壓力，特別是日本、韓國、中國大陸等。政府要積極參與區域經濟整合，爭取相關零組件和產品的關稅減免，這是產官學合作的第一步。