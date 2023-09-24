新住民輔導經驗交流 明治大學率團參訪移民署

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移民署北區事務大隊台北市服務站推動新住民輔導及多元文化推展，日前與明治大學教授山脇啓造，訪問第一線新住民輔導工作人員經驗與心得，隨行一同來站參訪的還有一群對移民議題充滿好奇心，開朗活潑的明治大學學生，為兩國的移民輔導交流注入新活水。

山脇啓造表示，台灣的移民邊境系統有許多值得日本借鏡的地方，例如在各縣市廣設服務站，且服務站的功能也不僅僅是辦理居停留申請，更包含就業、法律及社會福利等資源連結，對新住民的輔導十分周延。其中最令他感動的是，每個服務站都配有社工人員，遇到有社福需求的個案，能迅速評估並轉介，將社福系統完美融入新住民照顧輔導範疇，這點是日本值得學習的地方。

台北市服務站移民官王志文，本身就是日語專才，也曾在日本留學，以流利日語講解接待，讓日本師生倍感親切。明治大學學生也興奮得表示，剛踏入台北市服務站，迎面而來熱情的志工和通譯就讓他們留下深刻的印象，不但有多國的新住民擔任志工通譯，免去了語言的隔閡，也消除人在異鄉的緊張感。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，新住民移民輔導不但需要國內公私部門通力合作，更需要各國經驗交流學習，本次很高興接待明治大學的參訪團，期待透過這樣的青年交流，也能為我國新住民輔導措施注入新活力。