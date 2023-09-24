美媒專訪唐鳳 預言人工智慧對中共極權形成挑戰

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【中央社台北24日電】數位發展部長唐鳳近期接受美國之音專訪，面對中國發展人工智慧的潛力與限制，她指出在自由民主世界訓練出來的開源語言模型，將對言論審查與中共的極權政體造成很大挑戰。

唐鳳在美國紐約當地時間20日出席聯合國大會場邊舉行的自由線上聯盟（FOC）部長級會議，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等多國數位與外交首長一起探討捍衛自由民主及網路人權的核心價值，也參與座談討論如何因應AI（人工智慧）帶來的風險。

唐鳳另轉往華盛頓出席全球新興科技高峰會，與美方討論如何加強美台之間的資安聯防，同時聚焦AI技術為全球民主帶來的挑戰與契機。

美國之音今天刊出唐鳳在華府期間接受專訪內容，針對中國發展人工智慧的潛力與限制，她表示：「言論審查這件事讓AI在推論時，思路進行到一半就會被迫中斷，這讓很多（中國的）尖端研究人員在做出新發明的時候，如果一定要適應言論審查，就變成要花額外的力氣，這些都會對中國AI的應用與研發形成障礙。」

唐鳳並強調，人工智慧的發展會反過來對中共的極權造成很大的挑戰。

她說，人工智慧技術可以把整個網路公開資料變成素材，煉製成功之後的模型，其實大小用一個隨身碟就可以放得下，任何人都可以在筆記型電腦或個人電腦上運行這個模型，這對言論管制造成很大的挑戰。

以往全面極權管治的政體，只要守住大家通往谷歌（Google）、維基百科或其他網站的關口，人民就不太容易去查詢一些事情的真相，但現在網友只要想辦法把這個語言模型透過一個隨身碟拿到手上，之後就不再需要網路連線，也可以一直去問它：當年的幾月幾日究竟發生了什麼事情？

唐鳳表示，因此言論審查雖然對AI造成妨礙，但是在自由民主世界訓練出來的開源語言模型，反過來也對言論審查與中共的極權政體造成很大的挑戰。

美國之音表示，唐鳳在深度專訪中，另揭秘美台之間如何聯手模擬演練反制中國駭客的網路攻擊、解析中共如何利用深偽技術在明年台灣總統大選之前加強資訊戰與認知戰等，完整專訪內容將在10月7日播出。

此外，唐鳳對美國之音提到此行與美方官員會面情況時表示，台灣在資安聯防方面一直跟美國持續合作，這次美台資安聯防對話，雙方聚焦在一個新的威脅，那就是特別關於生成式AI技術。

唐鳳說，除了與美方官員討論之外，更重要的也是把美方官員的關切和想法與台灣的顧慮匯集後，給這些正在研究尖端AI技術的公司，讓他們知道，這次大家針對（Race to Safety）AI安全競賽達成了共識，這一點很不容易。