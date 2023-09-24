全球客家文化會議登場 陳建仁：讓客語在台灣更有活力

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2023全球客家文化會議24日在桃園登場，來自全球25個國家300多個客家社團代表與會，行政院長陳建仁受邀參加開幕典禮，他說，台灣在客語及客家文化發展花了很多心力，讓客語及相關文化保存，希望大家一起推動台灣客家的發展，也希望各國代表在台灣找到客家原鄉的感動。

陳建仁說，數百年來客家鄉親飄揚過海，足跡遍布全球，胼手胝足在異地奮鬥，漸漸融入當地社會且占有一席之地，大家都相當傑出，來自25個國家300多名客家社團代表，千里迢迢到台灣，只有一個信念就是沒有忘記自己的根，熱愛客家心繫客家，願意一起保存發揚客家文化

他也感謝客家社團長期在全世界各地推廣客家文化，也促成台灣與國際社會的交流，並指出語言是凝聚客家最重要的力量，從1988年台灣還我母語運動就是從客家族群率先發起，喚起政府、社會開始正視本土語言，為客家還有其他族群的運動開啟先河，所以客家族群在台灣多元語言的尊重發展上，扮演最重要的角色。

陳建仁說，2001年台灣成立中央客家事務專責機關的客委會，2003年客家電視台開播，2017年講客廣播電台開播到2018年客家基本法修正公布，正式將客語列為國家語言之一，在大眾運輸、政府或醫院都提供客語服務，打開電視也有全客語頻道，台灣製作的客語戲劇也能在國際影音平台上架。

他提到，台灣在客語及客家文化的發展上用了很多心力，除完整的客語能力認證系統、培育客語師資，在大專院校開設客家課程供選修外，也持續用客語的語料蒐集，還有結合科技開發語音辨識，推動客語沉浸化的教學跟文化保存，希望讓客語在台灣更有活力及長存。希望2023全球客家會議，可藉由各國客家經驗交流，讓台灣更貼近全球客家的發展，期盼大家繼續攜手，讓客家在世界各地發光發熱。