教育AI年會 蔡英文：盼以公私協力推廣AI輔助語言教育

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總統蔡英文今（24）日上午出席「2030教育AI年會趨勢論壇」，肯定「均一平台教育基金會」及「為台灣而教教育基金會」運用數位方式協助語言教育。她說，科技為學習的局限帶來突破，相信透過善加利用政府和民間教育創新內容，台灣學生將能更平等地學習，期盼以公私協力方式，推廣AI輔助語言教育，提升灣台學生學習語言能力。

蔡英文說，今天終於看到第一版的英語AI家教「Jutor」，並且預計以公益而非盈利的方式，在台灣推廣使用。她要感謝均一教育平台，讓台灣的孩子，不論住在哪裡，都可以享有更平等的教育資源。

蔡英文認為，台灣學生學習語言遇到的最大問題，就是缺乏使用的機會。語言是用來溝通的工具，如果無法在生活中使用，就會很可惜。如今，科技為學習的局限帶來突破，尤其在疫情後，所帶起的數位轉型趨勢，讓我們投注更多的心力，關注如何透過AI等科技來學習新事物、學習語言。

她提到，政府也從去年開始推動了「班班有網路，生生用平板」政策，來強化數位教育。她相信，透過善加利用政府和民間的教育創新內容，臺灣的學生將能更平等地學習，也能依據自己的狀況和獨特性，來掌握學習進度，以及找到有興趣的事物。

蔡英文表示，AI時代的教育者應該扮演什麼樣的角色，以及如何促進臺灣的教育發展，讓不同成長背景的孩子都能適才、適性地學習，充分實現自我。

她強調，教育，值得我們花一輩子的時間來投入。政府也會持續跟民間團體、企業，跨界攜手合作，創造更豐富的數位學習內容。她期盼，我們一起持續精進公私協力方式，來推廣AI輔助語言教育，一起完善教育資源，提升台灣學生學習語言的能力。