海科館傳喜訊！全台首例人為環境繁殖魟魚寶寶誕生

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自今年8月初海科館潮境海洋館的海蘋果產卵後，國立海洋科技博物館旗下的潮境智能海洋館，再傳喜訊；在一樓潮間俯視缸飼育的東方新魟，日前產下了3尾魟魚寶寶，成長狀況良好。這也是全台首次有東方新魟寶寶，在人為環境下繁殖的案例。

潮境智能海洋館的飼育員表示，俯視缸內共飼育有一尾公的和三尾母的東方新魟，今年中開始，飼育員就發現三尾母魚的腹部有明顯隆起，7月初，其中一尾母魚率先產下第一隻小魟魚寶寶後，飼育員即加強關注其他兩隻母魚。

飼育員觀察到另一尾魟魚媽媽除了腹部懷孕特徵明顯外，從8月開始大多時間幾乎靜止不動，並時常保持尾巴上揚姿勢，研判這些舉止可能為魟魚的預產行為，並於這段時間特別加強魟魚媽媽的營養補充。

8月11日上午，又產下兩尾魟魚寶寶，潮境飼育員表示，目前新生的三尾魟魚寶寶皆暫時於潮境復育中心進行馴餌照顧．成長狀況良好。

潮境海洋館表示，東方新魟俗名土魟，曾經稱為古氏土魟，身體呈土黃色，身上有藍色斑點，一般人常與藍斑條尾魟(Taeniura lymma）混淆，海科館表示，分辨方法在於東方新魟體呈菱形，而藍斑條尾魟體呈橢圓形。東方新魟的尾鳍末端有黑白相間的條紋，生活在海洋底層，從近海到大陸棚，水深100公尺內的海底，包括珊瑚礁旁邊沙地都能發現，懷孕的母東方新魟一次只產下一隻幼魟，和海科館目前的觀察相符，魟魚媽媽大概20公分，魟魚寶寶為胎生，一出生就約已經12公分了。

潮境智能海洋館飼育員表示，魟魚的底面若翻過來，很像微笑的臉，常會吸引很多民眾與小小朋友們。也希望牠們能盡早長大，與民眾見面。