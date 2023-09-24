推動淨零碳排！賴清德：2030年前投入9,000億元 打造電動運具成下一兆元產業

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台灣智慧移動產業協會（Smart Mobility Association Taiwan, SMAT）於今（24）日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，總統參選人、副總統賴清德特別錄製影片致詞，賴清德表示，政府推動淨零碳排，將於2030年前投入9,000億元，已擬定運具電動化四項目標，若當選將繼續推動五大目標。

賴清德原訂親自出席今日的產業戰略報告發表會，但因屏東大火，賴清德因南下探視因此無法出席，但仍以錄製影片方式，表達對電動機車產業看法。

賴清德表示，首要目標為達成電動運具成為兆元產業，國發會已把「運具電動化」和「無碳化」，當做淨零轉型的12大重要策略之一，預估將可帶動民間投資375億元，創造9,000億元產值。

賴清德說，另四大目標還包括結合ICT產業以及淨零轉型技術，成立「淨零科技平台」；研議最佳政策，加速推動機車產業電動化；組國家隊帶動電動運具打入新興市場；要持續推動「公正轉型」，在轉型過程中不遺漏任何一個人。

賴清德表示，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣。自己於行政院長任內，就曾指示各部會要合力建構發展非燃油機車生態系，落實推動產業轉型、完善基礎建設。近年在大家共同努力下，已經看到初步成果，目前全國已有超過65萬輛電動機車和6,043站充換電站。

為達成淨零減碳，賴清德指出，政府也已經擬定運具電動化四項目標，包括第一，2030年達到電動公車100％普及率；第二，2030年達到電動公務車100％普及率；第三，2040年達到電動小客車100％市售比；第四，2030年達到電動機車35％市售比、2035年達到70％市售比，最終2040年達到電動機車100％市售比。