傳承金工技術 張凌文、張超維父子獲選職人新秀

曾在電影紀錄片「收藏電影的人」中演出男主角的張凌文，高中時就學習金工技術，並將此技術傳承給兒子張超維，父子倆攜手創作作品《時光膠捲》，參加台中市政府「職人傳承新秀選拔」活動，分別獲選為職人、新秀。張超維說，金工職類正站在創新科技與行銷的世代差異路口。 對電影充滿興趣的張凌文，上高中後到叔叔的銀樓學習金工技術，並運用自己學得的技術打造零件、修復壞掉的放映機，台中市府2020年推動「大台中記事紀錄片計畫」，就是以他為「收藏電影的人」紀錄片男主角，透過金工作品表達職人對電影的熱愛。 張凌文認為「從事金工要有耐心跟打拚的精神，才能做出自己愛的東西」，他並將一手技術傳承給兒子張超維，父子倆以台中中山73影視藝文空間為題，將戒指設計為放映器，搭配放映膠捲造型的收藏盒，創作出《時光膠捲》作品，融入台中歷史與人文，獲選職人新秀。 張超維說，無數的成功與失敗，是累積手感與前進的重要基石；他在學習技術的過程中，觀察到金工職類對創新科技及行銷平台運用，目前正站在「世代差異」路口，透過此選拔盼能與其他不同世代一同探索金工領域的未來。 而獲選藝術砌築職類職人新秀的張櫰謙、劉彥廷則是師生檔，張櫰謙說，找到學習動機與目標，就是技職領域成功關鍵；入選為國際技能競賽「砌磚」國手的劉彥廷則說，這次與老師共同創作作品《招柴進寶》，是針對寵物友善空間做規畫，並以柴犬的造型呈現，相當討喜。 台中市府勞工局指出，職人傳承新秀選拔針對編織、金工、皮革製作、樂器製作、異國料理及藝術砌築共6職類，選拔出48名職人新秀，盼以傳承為核心，透過一同提案、作品共創、規畫展示、工作坊教學等過程，達到人才培育目標。