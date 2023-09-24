大陸國產客機C919獲首筆海外訂單 買家是這家航空

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大陸國產客機C919在大陸獲得逾千架訂單之後，近日也獲首筆海外訂單。汶萊騏驥航空（GallopAir）在中國-東協博覽會上與中國商飛簽署30架飛機的採購意向書，包括15架C919、15架ARJ-21，總額高達20億美元。

綜合陸媒IT之家與馬來西亞《詩華日報》報導，在廣西南寧的第20屆中國-東協博覽會上，汶萊騏驥航空與中國商飛簽署了30架飛機的採購意向書，包括C919、ARJ-21兩種型號。

這是海外航空公司第一個C919訂單和第二個ARJ-21訂單，標誌著騏驥航空將成為全球首家開航機型為中國國產大飛機的海外航空公司、首家ARJ21貨機海外用戶、首家醫療機公務機用戶。

據介紹，這筆合約價值達20億美元，該交易包括15架中國商飛ARJ21飛機（包括貨機、商務和醫療版本）和15架C919訂單。

預計航班營運將於2024年第三季開始。來自中國商飛的飛機需要經過汶萊民航局（DCA）的型號認證程序。一旦獲得型號認證的批准，飛機交付過程將開始。

公開資料顯示，騏驥航空於2021年10月在新加坡註冊成立，預計將成為繼汶萊皇家航空公司之後第二家總部位於汶萊的航空公司。該公司打算在汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓等東協東部成長區提供航班服務。

這項合作來自於2019年中國國家主席習近平與汶萊蘇丹在當年領導人峰會上進行的討論，旨在發揮中國在國內飛機製造領域的潛力，創造一家安全、可靠、現代化並以客戶為重的航空公司，以支持一帶一路倡議和汶萊2035願景策略。

據官方數據，C919已獲得至少大陸國內1061架的確認或意向訂單，而目前剛剛才完成2架交付。

相比於航空公司，租賃公司其實才是C919最大客戶，比如工銀租賃訂購數量為100架、農銀租賃75架、建信租賃和平安金融租賃都是50架，海外客戶包括美國GECAS（美國通用電氣剝離出來的飛機租賃公司）的20架、德國普仁航空公司和泰國都市航空公司的各7架。