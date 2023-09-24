北北基能源小鐵人競賽 展現創意實踐永續

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為了培養學童再生能源永續利用的觀念，新北市教育局日前舉辦北北基能源小鐵人競賽，由3縣市共計50校、104隊參加，包含國中、國小组還有以特殊教育生為主的潛能組，透過學童展現創意，研發實作展現團隊精神，自製太陽能車、風力車及風力發電機，並在今（24）日能源教育展攤活動舉辦頒獎典禮。

本次競賽由萬里國小承辦，主題包含「能源STEAM王」、「能源知識王」及「能源體能王」，校長余昆旺表示，今年北北基能源小鐵人能源教育展攤除了新北市自造中心及九大能源中心外，還有國中小及高中職參與，內容更為豐富。競賽部份，也在國中組將風力發電部分改為風洞方式進入，並加入更精密的檢測工具讓風力發電數據更精準，提升競賽內容的深度。

競賽結果也在今天能源教育展攤活動中頒獎，由莒光國小B組、義方國小以及樟樹實中國中組B組分別拿下國小組、潛能組以及國中組的第一名。參賽同學對於利用回收空罐與器材製作簡易風力發電機，並成功讓LED燈條發光，感到很驚喜也很開心，認為利用生活中的廚餘或回收物製造出綠色能源，是解決地球環境問題最棒的方式。

教育局表示，為達成新北市2050氣候願景目標，打造淨零碳城市，也配合12年國教能源議題及聯合國永續發展目標 SDGs指標第7項「可負擔的潔淨能源」，透過北北基能源小鐵人競賽及能源教育展攤的辦理，整合九大分區能源中心學校及相關能源教育學校的資源，並納入自造中心學校量能，呈現新北市能源教育多元樣貌，落實永續校園節能。