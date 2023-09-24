不讓燒肉專美於前！新馬辣Plus＋全台4門市限定 日美澳世界三大和牛吃到飽

今年中秋3天連假，不少人有出遊和外食餐聚的規劃，「馬辣集團」旗下子品牌「新馬辣經典麻辣鍋Plus＋」近期豪華指數再攀升，搶在中秋連假前偕同4間指定門市引進「日本F1國產和牛」，限定版「世界三大和牛方案」，每位1098元起，讓吃貨今年中秋節不再只有燒烤餐廳的選擇，火鍋民族、肉肉控也可大享口福。

日本F1國產牛為日本和牛與乳牛的第一代混種牛，同時也是日本市占率最高的牛肉品種，日本各地的火鍋店、燒肉店、居酒屋，處處可見它的蹤影，深受日本人民喜愛。F1國產牛肉質口感接近於A3等級的和牛，它擁有和牛柔嫩細緻的油花，且分佈均勻，脂肉比例恰當，不會因油脂過多而生膩，而肉質較有彈性，香氣濃郁，滋味甘甜，薄切入鍋輕涮幾回至3分熟，軟嫩入口，不論搭配麻辣湯底、蔬菜或海鮮湯底都非常契合，讓人久吃不膩。

即日起至「新馬辣Plus＋」信義遠百A13店、西門峨嵋店、新竹竹北店、台中公益店4大指定店點，即可選擇限定的「世界三大和牛方案」，每位1098元起，便可享有日本國產F1和牛、美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排(肩)、A級松阪豬、金目海鱸魚、美國巨大火雞胇等豪奢食材無限享用，還有豐富的自助吧可品嘗到各式歐洲進口餐酒、安格斯黑牛咖哩飯、精品級哈根達斯與莫凡彼冰淇淋、英國皇室御用Twinings唐寧花茶等。當月壽星提前1日訂位還可享隱藏版菜色「神仙牛吃到飽」，以及打卡、評論、或加入官方好友等多項優惠可拿。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！