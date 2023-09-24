SMAT發布運具電動化產業戰略報告 籲推動「333」政策

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台灣智慧移動產業協會（Smart Mobility Association Taiwan, SMAT）24日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，包括中央及地方政府代表、國家級智庫，與電動運具產業鏈上中下游逾千人共同響應。

副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲三位總統參選人也受邀致詞，共同宣示支持台灣推動運具電動化，邁向淨零轉型。不過，由於屏東大火，賴清德及侯友宜臨時取消行程，改由代表出席。

SMAT與台灣綜合研究院共同完成的《運具電動化產業戰略報告》中指出，推動電動運具產業發展，不只能為淨零轉型帶來貢獻，更能創造3.9兆新台幣的產值，帶動57萬個工作機會。因此SMAT呼籲政府應進行跨部會協作，推動「333」政策，促進綠色經濟，創造綠色就業，讓電動運具產業成為護國群山。

SMAT理事長邱俊榮表示，「運具電動化」已是台灣2050淨零轉型的12項關鍵戰略之一，尤其發展電動運具對淨零轉型、經濟、產業及就業都有極大推動效果，因此有賴政策積極推動落實。但在達成「2050 淨零轉型」目標的過程中，要讓所有利害關係人能夠共好，並讓人民有感，因此建議政府應跨部會共同努力，推動「333」政策。

邱俊榮說明，「333」政策的內涵包括：第一，經濟部提供機車行電動機車銷售獎勵金每輛3,000元，協助傳統機車行進行公正轉型；第二，環境部恢復新購電動機車補助每輛3,000元，提高民眾綠色消費意願；第三，交通部補助民眾電池資費每月300元，在油電銜接的過程，平衡燃油運具與電動具的使用成本。惟有多管齊下，才能讓人民與產業、環境共好，達成「淨零世代、共好未來」目標。

邱俊榮認為，全球面臨氣候變遷，導致天災不斷，因此各國提出「2050淨零排放」的目標，這是很大的挑戰，而「運具電動化」因為能夠減少碳排放和空氣污染，所以是達成「2050淨零排放」的重要工具與手段，值得各界共同重視。

台灣綜合研究院副院長蘇漢邦於專題演講時說明，國發會已將「運具電動化及無碳化」設為關鍵戰略，因此台綜院推估，在2040年電動運具市售比達成100％政策目標的情境下，電動運具產業預計帶動3.9％的GDP成長率，整體產業鏈產值可擴張至3.9兆元，並帶來57萬個就業機會，創造新一波綠色就業浪潮。

蘇漢邦表示，台灣電動機車技術發展領先全球，擁有自產自銷的供應鏈量能，具備成為亞洲電動運具製造中心的利基，若是透過「電動機車國家隊」進軍東協國家，極有機會在電動機車領域中取得先機，並在這個潛力巨大的市場中獲得成功，因此建議政府積極運用「電動機車」加速推動「運具電動化」。