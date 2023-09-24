陳其邁送教師好禮！ 高市教師每人600元敬師禮券

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

教師節前夕，高雄市教師職業工會舉辦24日「112年度模範教師表揚大會」，高雄市長陳其邁受邀到場頒獎，除向23位獲獎教師致敬，還當場宣布，今年教師節，市府將致贈全市教師每人600元敬師禮券，以感謝老師們1年來的辛勞。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，教師工會今年首度辦理模範教師表揚，並非與官方別苗頭，而是要顯示教師工會對「教師專業」的重視，以及對「教師高標準」的追尋。

于居正解釋，今年改辦「模範教師」，純粹是因為嘗試新的選拔流程，不便與全國一致性的「SUPER教師」同名；但「模範教師」與「SUPER教師」二者所展現的優秀品質並無不同。

于居正也感謝陳其邁上任3年來，努力落實該會提出的多項教育政策訴求，有些政策甚至獨步全國，像是另編經費讓學校外聘導護志工，校校有雙語社團、增設資訊組長等，顯示市長對教育的重視以及對老師的關懷，「而今年教師節，又送給全市老師一個意外的驚喜，可見陳市長真的很有心」。

陳其邁當場宣布，今年開始教師節發放600元禮券。語畢後，全場響起一片掌聲，他笑說「早知道這麼受歡迎就應該早點發」，強調禮券是了表心意，應該要做的，感謝議會支持。

陳其邁也以自身經驗，告訴台下教師，時代進步很快，必須與時俱進學習，像是要了解淨零轉型議題，他叮嚀局處首長都必須要上課了解，他也鼓勵教師們多多參與淨零學院課程。

此外，今年有23位獲獎教師獲表揚，其中文府國小教師柯慧娟熱心公益，擔任教師會長期間，發起抗空汙行動，改善學校長年遭受異味、粉塵困擾之處境。

柯慧娟表示，2014年師生常會聞到臭味，但不知從何而來，後來她在校內發起陳情連署，擴大到家長，乃至社區，再透過議員發聲，經專家了解汙染源頭原來是鄰近的東南水泥，歷經1年多時間，終於得已讓廠商點頭，答應解決空汙問題。

對於此次獲獎，柯慧娟表示，這次很榮幸當選，「我認識的、知道的每個老師都是非常認真」。她也要告訴老師們，在教室教書之餘，對於社區的事情可以盡一份心力。