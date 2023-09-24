明揚高層鞠躬致歉 將成立信託基金負責到底

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【中央社記者江明晏台北24日電】明揚屏東廠22日發生大爆炸，明揚與母公司明安等4位高層今天出席重訊記者會，向各界鞠躬致歉，並表示將成立信託基金協助傷亡者與家屬，「身為在地企業，絕對負責到底」。

明揚屏東廠22日發生爆炸，造成嚴重死傷。明揚與母公司明安今天在櫃買中心以視訊形式發布重大訊息記者會，由明安總經理周益男、明揚董事長劉安晧、明揚總經理呂英誠、明安董事長鄭錫潛等共同出席，說明火災事件相關事宜。

鄭錫潛表示，對這次事件造成消防人員和員工重大傷亡，導致社會不安，代表集團表達最誠摯道歉，將成立信託基金來協助傷亡者與家屬，也承諾「身為在地企業，絕對負責到底」。

呂英誠說明，於22日下午約5時30分，現場存放原料化學品場所，因不明原因引起煙霧，採取滅火措施後仍無法撲滅，經消防局前往現場進行搶救，目前消防及勞工受傷人數逐一比對中，火災原因靜待消防及檢調等單位釐清中。

明揚表示，目前子公司共分兩廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，但二廠並未遭受波及，惟影響程度仍待確認，整體最大損失金額仍持續評估中，但其建築物、設存貨等投保金額新台幣15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡力完成理賠程序，而雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，會以最大誠意理賠。