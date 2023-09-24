積極推汽電共生脫煤 興達電廠燃煤機組這時間起不再發許可證

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高雄市長陳其邁上任後積極推動各項空氣汙染管制措施，根據環境部監測數據顯示，高雄市空氣品質逐年改善。針對興達電廠燃煤機組是否退役？環保局今（24）日重申，興達電廠1、2號燃煤機組操作許可證將於9月30日屆期，環保局將不再核發操作許可證，並積極推動汽電共生脫煤。

興達電廠現有4座燃煤機組，環保局指出，陳其邁上任後除要求秋冬季節停二降二外，更要求降載幅度擴大至50％，並延長減煤期間30日，加大減煤力度，達每年91萬噸，並要求興達電廠燃煤機組各項規畫務必遵行環評承諾，市府將持續監督。

環保局也持續要求轄內燃煤汽電共生業者積極進行燃料轉型，導入包含AI智能等各項技術，減少燃煤使用量，並每季召開會議持續追蹤，今年度已累積減煤39.2萬噸，也執行行業別汙染查核，促使業者汙染減量。

柴油車管制部分則推出物流業管制2.0＋，另持續擴大空氣品質維護區網絡。此外亦導入5GAiOT概念，推廣營建智慧工地，並加強露天燃燒熱區科技執法等多項措施，致力改善高雄空氣品質。

環保局提到，根據環境部監測數據顯示，高雄市空氣品質逐年改善，邁向AQI≦100比例4年突破8成。環保局長張瑞琿強調，空品雖逐年改善，但環保局不會鬆懈，除定期召開減煤會議要求業者減量外，也辦理專案稽查及各項輔導會議，邀請學者專家及業者分享最新技術，持續督促業者改善減排，上半年固定汙染源汙染物減量達3000餘噸。