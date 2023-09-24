在野質疑賴清德不請假參選 賴辦：副總統是備位元首沒有請假問題

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新北市長侯友宜自今日起請假投入總統選舉，總計請假113天。藍營質疑賴清德並未請假卻每天搞選舉。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（24）日表示，副總統是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒有請假問題；前副總統連戰、前副總統呂秀蓮參選，都循此憲政原則，並沒有所謂請假問題。

針對民進黨批評侯友宜請假參選總統，請假天數超越朱立倫及韓國瑜，朱立倫上午也批評指出，民進黨都是用一根手指指別人，忘了四根手指指自己，賴清德身為副總統，卻每天都在做民進黨主席的工作，每天都在搞選舉，請問賴清德有請假過嗎？賴清德就像7-11便利商店一樣，一天24小時、每天都在當民進黨主席、總統參選人，大家可以去查賴清德請假過幾天。

陳世凱回應表示，國民黨從上到下都對憲政體制一無所知。依據憲法精神，總統不僅僅只是一個職位，本身更直接是憲政機關，副總統則是備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，完全沒有請假的問題，也不適用公務人員請假規則。

陳世凱表示，過去前副總統連戰參選總統，和前副總統呂秀蓮搭配陳前總統競選連任，也都循此憲政原則，並沒有所謂請假問題。

他進一步指出，賴清德儘管正在競選下一任總統，但一切行程仍以公務為優先，例如8月間奉總統指示擔任特使，前往巴拉圭參加新任總統就職，賴清德就放下所有選務，全心準備並執行任務。