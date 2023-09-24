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連假將至國道安全要注意！ 這地方最容易成道安死角

  • 中時即時 簡立欣
高公局與多位公益夥伴今日在國道蘇澳服務區合辦第二屆國道交通安全活動(遠通提供／簡立欣台北傳真)
高公局與多位公益夥伴今日在國道蘇澳服務區合辦第二屆國道交通安全活動(遠通提供／簡立欣台北傳真)

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依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，高速公路上路口最多的地點就是服務區。今（24）日高公局攜手遠通電收、國道公路警察局、全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會等，於東部唯一國道服務區—國五蘇澳服務區舉辦第2屆「國道交通安全嘉年華」，將今年交安月主題「人本交通．停讓文化」延伸至國道與服務區。 據近年交通事故資料分析，連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多，肇事原因包括未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。緊接著就是中秋、雙十連假，國道交安值得關注。 交通部政務次長陳彥伯致詞時表示，行政院推動「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」，制訂短中長期執行項目，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。 遠通電收總經理張永昌表示，每個人下了車都是行人，希望大家都能落實停讓文化。遠通希望將ETC數位科技貢獻在交通安全之上，守護民眾安全出行。 高公局局長趙興華呼籲駕駛人行經路口，無論有無號誌，皆須遵守停讓行人的準則；行人穿越馬路亦須遵守交通規則，雙方相互尊重，建立國人正確用路觀念。 國道公路警察局局長廖美鈴提醒民眾，進入匝道需禮讓，行車如遇到救護車、警車、消防車及事故處理車輛時，須儘快避讓，民眾可以下載1968 App並開啟手機GPS定位了解路況，更能在發生事故時利用APP內建「警政報案」功能加速國道警察馳援。 靖娟基金會處長許雅荏表示，交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，近年在道安觀念大力推廣下，仍不免有學童交通事故憾事新聞；且除了路口外，常被忽視的停車場域也需要留意停讓。呼籲家長和小朋友在停車場時應遵守「停好車，再一起下車」，減少事故。

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