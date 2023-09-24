連假將至國道安全要注意！ 這地方最容易成道安死角

依交通部統計，國內交通事故有6成發生在路口，高速公路上路口最多的地點就是服務區。今（24）日高公局攜手遠通電收、國道公路警察局、全家便利商店與靖娟兒童安全文教基金會等，於東部唯一國道服務區—國五蘇澳服務區舉辦第2屆「國道交通安全嘉年華」，將今年交安月主題「人本交通．停讓文化」延伸至國道與服務區。 據近年交通事故資料分析，連假國道每日平均肇事件數138件，較歷年每日平均肇事90件約高出5成多，肇事原因包括未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。緊接著就是中秋、雙十連假，國道交安值得關注。 交通部政務次長陳彥伯致詞時表示，行政院推動「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」，制訂短中長期執行項目，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。 遠通電收總經理張永昌表示，每個人下了車都是行人，希望大家都能落實停讓文化。遠通希望將ETC數位科技貢獻在交通安全之上，守護民眾安全出行。 高公局局長趙興華呼籲駕駛人行經路口，無論有無號誌，皆須遵守停讓行人的準則；行人穿越馬路亦須遵守交通規則，雙方相互尊重，建立國人正確用路觀念。 國道公路警察局局長廖美鈴提醒民眾，進入匝道需禮讓，行車如遇到救護車、警車、消防車及事故處理車輛時，須儘快避讓，民眾可以下載1968 App並開啟手機GPS定位了解路況，更能在發生事故時利用APP內建「警政報案」功能加速國道警察馳援。 靖娟基金會處長許雅荏表示，交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，近年在道安觀念大力推廣下，仍不免有學童交通事故憾事新聞；且除了路口外，常被忽視的停車場域也需要留意停讓。呼籲家長和小朋友在停車場時應遵守「停好車，再一起下車」，減少事故。