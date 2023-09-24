信託帳戶金額25日公布 明安老董：3億、5億沒有問題

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明揚（8420）屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇，明揚董總和母公司明安（8938）董總24日召開記者會，對於死傷員工和消防人員的理賠，將在25日與銀行討論成立信託帳戶，「3億、5億，不成問題」，至於明揚工安事件對明揚和明安的財務、營業損失到底有多少？4位董總則說目前仍無法估算，「但，一定會有影響」，也希望儘速讓事件落幕，回到正常生產軌道。

屏東廠發生重大爆炸死傷慘劇的明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠、以及母公司明安董事長鄭錫潛，明安總經理周益男，24日下午3時在證券櫃檯買賣中心，聯合召開重大訊息記者會，說明事件過程與善後事宜，並鞠躬向社會道歉。

明安董事長鄭錫潛表示，對於此次重大傷亡的理賠，目前銀行提供的貸款額度，絕對足夠負擔，明安和明揚在25日與銀行討論成立信託帳戶，專款專用，至於信託多少金額，他說，25日才會公布，「3億、5億元是沒有問題的」。

明揚董事長劉安晧指出，明揚一定會負起責任，妥善處理善後事宜，內部已先針對信託金額到底是3億元、或是5億元有所討論，希望公司也能夠儘快回到正常生產軌道。

明揚總經理呂英誠表示，明揚屏東廠共有2個廠區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，二期的新廠（二廠）並未遭受波及，不過，影響程度仍待確認，至於整體最大損失金额，也仍持續評估中。

呂英誠指出，明揚屏東一廠建築物、設備及存貨等投保金額約15億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會儘快完成賠程序。

他說，母公司明安國際企將全力支持子公司明揚恢復營運，包含人員調度、以及資金需求等，明揚的日常行政作業，已安排部分員工在母公司上班，部份則會對外尋找適合租賃的辦公地點。

至於一廠損壞之後，未來的生產地點，將評估承租合適的廠房，儘快建置完成，以回復正常生產。

呂英誠指出，在此艱難時刻，明安集團承諾將優先關注傷亡人員及其家人的需求，並提供必要的支援和協助，以幫助他們度過這個困難的時期，「我們將從優撫恤，以確保受影響的人們，獲得所需的支持和協助」。