屏東工廠大火 明揚：損失超過投保額、成立信託基金撫卹

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明揚（8420）屏東廠22日發生大爆炸，造成嚴重死傷，明揚與母公司明安(8938)今天在櫃買中心發布重大訊息記者會，說明火災事件相關事宜。明揚董事長劉安晧表示，身為屏東在地企業，承諾優先關注傷亡人員與家人需求，也會從優撫卹，以確保影響的人獲得支持協助，明揚也會成立信託基金，明天就會請律師開始作業。

明揚總經理呂英誠表示，目前子公司分兩區生產，一廠因此次火災傷害嚴重，二廠未受波及，影響程度仍待確認。整體損失金額還在評估，建築物、設備及存貨投保金額15億元，有足額保險，保險公司已展開調查，目前已確認雇主責任與公共意外會超過理賠範圍，會以最大誠意理賠。

呂英誠還提到，母公司明安會全力支持子公司恢復營運，包括人員調度與資金需求，子公司日常行政作業可正常進行，也會安排在母公司，部分對外尋求適合租賃辦公地點，生產地點則會找適合的廠房租賃。而子公司停止生產與產能受損，對明安營收獲利都會影有影響，後續廠區及辦工廠區重建，都會全力協助。

明揚共由6家承保，富邦產險主辦承接62％，其他5家共保，總保額15.3億元。由於本次傷亡人數超過百人，保額恐怕會不夠賠，明揚勢必陷入財務調度壓力，屏東地檢署對此表示，會對廠商財產聲請保全扣押，以防脫產。