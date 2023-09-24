教育部率9大學代表訪捷克 進行人才交流及華語教育合作

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為深化及擴大台灣與捷克教育合作，教育部次長劉孟奇9月22日率領國際及兩岸教育司長李彥儀及國內9所大學的代表，赴捷克拜會參議院及查理士大學，雙方針對台捷人才交流、研究合作及華語教育等多項合作構想進行深入對話，鼓勵台捷出席的學校代表未來能達成合作的共識。

這次有台大、陽明交大、清大、成大、政大、中興、中央、台師大及北醫大等9所大學11名代表隨團前往。

劉孟奇一行22日上午首先拜會捷克參議院副議長德拉霍斯，並與捷克教育部總司長維多娃進行官方會談。劉孟奇表示，此行特地研議新的台捷教育合作方案，以回應捷克的高度合作誠意。德拉霍斯回應，樂見台灣提出兼具國家及校際層級型的合作方案，雙邊如可建立穩固的交流機制，必能促成及加速各項交流成果。

9月22日下午，我國9所大學代表團與捷克查理士大學等19所大學代表進行交流座談會，捷方與會學校代表多達40餘人，許多單位皆殷切表達與我方建立合作意願。

劉孟奇鼓勵雙邊大學除建立個別的長期交流合作關係外，日後更能以台灣大學學術聯盟對捷克學校聯盟的方式，來擴大彼此的合作關係，在半導體、工程、科學、醫學、生命科學、農業和網路安全等不同領域開展合作，這項開拓性的合作方式，將促進台灣和捷克頂尖大學之間更全面的教育交流與合作。

查理士大學校長也在座談中表達樂意由該校擔任捷方大學聯絡窗口，雙邊透過聯盟的整合，從短期師生互訪、語言研習、交換學生，到長期的移地研究、共組研究中心／實驗室及雙聯學位，最後深化為促成雙邊國際生修讀學位等合作。

而劉孟奇也期盼透過大學聯盟的方式，搭建雙邊大學進行華語教學合作的機會，例如東海大學透過申請教育部「優華語計畫」，與捷克帕拉茨基大學已於今年7月18日簽訂校際合作備忘錄，選送臺灣教學人員來捷克任教，並遴選優秀捷克學生來台研習華語。