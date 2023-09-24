屏東大爆炸…信託撫卹金額周一公布 明揚母公司老董：3、5億元沒問題

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明揚國際（8420）屏東廠22日發生大爆炸，造成嚴重死傷，後續賠償會否找不到人，明安董事長鄭錫潛今日表示，銀行提供的貸款額度絕對可以概括損失，但對於要信託多少金額始終不鬆口，表示要明天才會公布，「3億、5億元是沒有問題的」。

明揚董事長劉安晧發言時忍不住啜泣，表示最重要的搶救人員，到現在還有一位沒出來，感覺非常心痛，原本也希望能儘快到屏東殯儀館致意，但目前還沒辦法，希望能儘快向罹難的消防人員上香致意，以慰問金或撫卹金發放。

劉安晧表示，絕對不逃避任何事情，會負責到底，關於信託基金「這個是我們內部有先這樣的想法」，剛才有講過「3億元、5億元」，這些來自員工、社會大眾努力賺到的，應該要回饋，不會眷戀這些身外事物，也會很負責趕快把這件事情處理好，讓事情回歸正軌，他個人去留等復原之後再來討論。

劉安晧表示，事情發生到現在難以平復，剛才請明安的董事長幫忙發言，對於工作環境不好的指控，他感到抱歉，「改善的速度不夠快、自動化的速度也不夠快」，這是之前定下的目標，以後會積極改進改善，也再度向各界誠摯抱歉。

明揚廠房大火意外，釀4消防員殉職、逾百人傷亡事件，犯罪被害人保護協會臺灣屏東分會表示將協助家屬向法院聲請假扣押，避免廠商脫產。對此訴求，明揚總經呂英誠表示尊重，也強調會用最大誠意配合辦理，會成立金錢信託專款專用。

對於網路上出現血汗工廠指控，明揚表示，對於做不好的地方虛心檢討，也按照勞基法規定來做，加班之類的都是依照法令辦理，明揚、明安都是屏東的在地企業，對有人在網路上不一樣的意見都會改進，工作環境都有相關配套措施。