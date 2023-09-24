中市汙水下水道普及率六都倒數 民代籲加速布建

發展城市基礎建設、改善居住環境，台中市政府近幾年積極推動汙水下水道系統建置，但審計部台中市審計處指出，截至去年底全市汙水處理率為六都第3、公共汙水下水道普及率為六都倒數第2，接管率仍待提升；台中市議員周永鴻抨擊，市府下水道建置速度緩慢，要求加速布建。 台中市府水利局表示，各縣市接管率的計算基礎不同，台中市總人口數位居全國第2，且人口持續增加中，目前全市用戶接管數已達26.9萬戶，領先台南近8萬戶；市府將持續爭取中央經費補助，加速建設下水道系統。 審計報告指出，市府去年爭取中央前瞻基礎建設7920萬元經費，辦理水資中心及汙水下水道建置，但截至2022年底，全市汙水處理率僅71.33％、為六都第3，且公共汙水下水道接管戶數26萬多戶、僅較2021年增加1萬多戶，去年普及率為25.6％、較前年提升0.89％，成長進度緩慢。 周永鴻表示，台中市汙水下水道的系統建置不只速度慢，且有嚴重的城鄉差距問題，以目前下水道布建情況來看，原縣區與原市區數量差距相當大，原市區的8個區幾乎都能接管，但舊縣區僅豐原、和平、石岡及東勢、梧棲、太平6個區可接管，他要求市府針對尚未規畫的原縣區多數行政區加速布建。 水利局指出，汙水下水道建置經費約有8成來自中央補助，市府將積極爭取、加速建設；原縣區在縣市合併前的下水道建設起步較晚，市府從2019年開始積極推動豐原、太平、大里與和平谷關、台中港特定區汙水接管工程，截至今年4月，潭子系統的推動計畫已送營建署，令神岡、大雅系統的水資源回收中心用地也已納入大雅都市計畫。