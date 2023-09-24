憂招商造成地方污染 雲林4.5萬坪甲種用地變更為乙種

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曾是台灣3大紙廠之一的雲林縣北港鎮萬有紙廠，因經營不善破產，4.5萬坪廠區閒置10餘年後，由台灣金聯公司整合開發，預計10月17日開標，但其甲種工業用地可引進污染較高工業，引發地方恐慌，雲林縣政府24日表示將督促北港鎮公所透過通盤檢討，將甲種工業區變更為條件限制較高的乙種工業區，解除民眾疑慮。

雲林縣政府城鄉發展處處長林長造表示，縣府非常歡迎企業配合縣府產業政策招商引資，但隨著北港鎮中心的往外擴展，萬有紙廠工業區已緊鄰住宅區，該區目前地目仍屬限制污染較寬鬆的甲種工業區，早已不合時宜，確實有必要變更為公害較輕微的乙種工業區。

林長造說，闢設工業區招商引資，創造就業機會繁榮地方，是雲林縣政府的重要政策之一，但萬有紙廠工業區鄰近居民，因環境污染疑慮與地方長期發展考量，多次向縣府反映甲種工業用地可能帶來重污染，希望變更為乙種工業用地，朝低污染產業招商，如此才不會引發抗爭，共創雙贏。

林長造指出，縣府早於2019年11月15日起，即多次函請北港鎮公所透過都市計畫通盤檢討，將甲種工業區變更為乙種工業區，並於2020年7月間台灣金聯拆除萬有紙廠煙囪時，強烈希望引進無污染或低污染產業。未來縣府將持續督促北港鎮公所加快都市計畫變更程序，以便在招商前端即防堵有重污染疑慮的產業進駐。

北港鎮長蕭美文強調，目前公所積極進行都市計畫通盤檢討工作，但通盤檢討是針對整個都市計畫區塊，並不是單獨以萬有紙廠為對象，所以需要多一點時間，公所會盡速完成通盤檢討，送交縣都委會，再由縣都委會送內政部都委會審核。