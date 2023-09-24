《動休閒》明揚將成立信託基金專款專用 災廠有足額保險

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【時報記者郭鴻慧台北報導】屏東科技產業園區發生爆炸大火，造成重大的傷亡，明揚(8420)及母公司明安(8938)今(24)日下午同步舉行線上重訊說明會，會議一開始明安及明揚兩家公司的董事長及總經理就起身鞠躬道歉，承諾從優補償受到影響的人，並將成立信託基金專款專用，協助傷、亡者及家屬，絕對會負責到底。明揚指出，投保金額約15億元，目前有足額保險，配合火調及保險公司的調查，將盡快完成理賠程序。

明揚董事長劉安(日告)面色凝重的指出，公司會成立專款專用的相關信託專戶，明天就會請相關專家研討相關細節，盡快成立。而母公司明安的董事長鄭錫潛則指出，公司將會支援明揚，無論是資金還是傷、亡等協助事宜都會將盡全力。至於信託基金的金到底是多少？明安及明揚僅回應將待明日與專家討論後才會公布詳細的數字。

明揚總經理呂英誠指出，屏東廠22日放原物料的倉庫發生有煙霧，消防人員和公司討論之後，沒想到還是發生爆炸，一廠因火災造成嚴重傷害。他說，目前第一優先將對傷亡的人盡力救治及協助，並在明安附近找辦公廠所快點重回常軌。

面對有傷者的家屬指控明揚僅打一通電話就不聞不問的指控，呂英誠說，對於5位亡者的員工，董座、總座、協理等有分別前往致意，並指派員工進行慰問受傷的同仁，如果有做的不好的地方會再改進。

明揚董事長劉安(日告)發言時一度哽咽到說不出話來，他說，事情爆發到現在，從最開始的搶救人員還有一位沒有出來，我們真的很心痛，消防人員這麼大的傷亡也覺得非常非常的不捨，事情發生到現在自已的心情都無法平靜，希望能有機會去過世消防人員的靈堂上香。

至於後續，呂英誠說，明揚的日常行政會透過母公司明安來正常進行，也希望在接近原來的廠區希望在附近找到租賃的地點，盼望一切能盡快回到常軌，而災廠政府單位警戒中，將會全力配合調查。

明安則指出，因為火勢早上才剛滅，相關財損還需要調查，營收估算部分還需要點時間，若明揚不能在生產的話對母公司當然有影響，但現在第一優先對傷亡的人盡力救治及協助。