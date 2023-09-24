反對中醫系每年多招生30人 中醫師怒吼要他下台！

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中醫每年僅招生365名中醫學系學生，不過陽明交通大學中醫學系今年以「外加名額30名」通過申設中醫系，中興和嘉義大學也打算增設學士後中醫系，讓每年畢業中醫師超過395名，憂心未來更稀釋健保點值，造成薪水越來越低，上百名年輕中醫師今天齊聚台大抗議，要求教育部、衛福部退回審議，並點名中醫師公會全聯會理事長詹永兆下台，對未經會員同意，就發布同意中醫系增額的公文負責。

上百名年輕中醫師組成「維護中醫總量管制聯盟」，今天穿著白袍，齊聚台大國際會議中心，要求教育部、衛福部與「中醫師公會全聯會」三方立即開會協商並撤回陽明中醫系增額30人的決定，以確保醫學生每年維持365人總量管制，以維護醫療品質。

中醫師陳嘉帆表示，國內過去沒有國立大學設立中醫學系，導致中醫界長期有「要設立國立中醫系」迷思，但許多研究都顯示，國內中醫師執就業市場已過度飽和。

根據衛福部2019年委託國衛院辦理「中醫醫事人力培育及供需評估計畫」，至2030年，中醫師人力將會多出1707至3100人，供給大於需求，暫無增加中醫系名額必要。

聯盟指出，西醫醫學系學生1300名總量自民國2007年就已經確立，中醫既然也在全民健保給付涵蓋範圍中，也應該有相應之學生總量管制。否則，中醫人力供給持續增加導致過剩，中醫師在有限的健保總額之下要提供優質的醫療服務將越來越困難。

聯盟指除了目前已經看到的健保點值持續下探，今年第二季平均點值已經降至0.79的歷史新低。且中藥藥價飆漲與缺藥問題也愈加嚴重，讓執業中醫師大嘆「巧婦難為無米之炊」，恐導致薪資越來越低。

中醫傷科醫學會黃蕙棻表示，2019年時所長熊著已經報告，2023年，中醫師人力會逐年成長，蛋中醫利用率將會逐年下滑，若持續增加員額，將會進一步誘發醫療業的惡性競爭，造成不必要的醫療需求。

「台灣中醫執業環境改革協會」更發動連署罷免全聯會長，短短一週即收到超過 1200 名中醫師連署。陳嘉帆指出，增額並未取得所有中醫師公會全聯會會員的同意，但是理事長詹永兆卻在2023年3月21日，發布同意陽明中醫系增額公文給教育部，因此宣布籌組律師團以提起訴訟，要求詹永兆承擔政治責任並立即卸任。同時呼籲中醫師公會全聯會立刻開始進行制度性改革，以防止類似的嚴重損害會員權益的事件再度發生。

詹永兆表示，中醫界一直以來，認為由國立大學設立中醫系的必要性，「成立對全民來說是加分還是減分？我相信民眾是樂見，是加分的」，他表示，全聯會同意應維持總量管制，不過各校系不願意挪動名額，因此他建議，未來可以增加對國立大學中醫校系或是中醫系評鑑，若有表現不好，可以做為將來減招依據。