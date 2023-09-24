嘉義「166觀光軸線」好好玩 「萬鷺朝鳳」秋季限定

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嘉義縣政府攜手觀光業者推動「166觀光軸線」遊程，串聯166縣道太平、太興、瑞峰、瑞里等地的景點祕境，1年4季都好玩好吃，秋季限定的「萬鷺朝鳳」自9月初至10月中旬，黃頭鷺南遷避冬，過境太興村，萬鳥飛舞，非常壯觀。

太興村茶農林朝祥說，農曆白露節氣約是國曆9月初，黃頭鷺群飛南徙避冬，會過境太興村，天氣好、吹西北風、東北風時鳥最多，上萬隻鳥都有，當地的生毛樹溪被居民視為鳳凰穴，萬鳥飛舞，因而被稱作「萬鷺朝鳳」。

梅山鄉農會總幹事黃書賢也說，從小看「萬鷺朝鳳」壯麗美景長大，黃頭鷺結伴分群，一群接一群飛翔，好像各自編隊，表演變化隊形，形成很特殊的景觀。 166縣道不僅有秋季限定的「萬鷺朝鳳」美景，1年4季各有不同風景、農特產，各有玩法。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里、瑞峰3月有紫藤花季、4至5月賞螢火蟲，還有瀑步多，因此6月起登山健行遊客多，如竹坑溪龍宮瀑布有如水簾洞，負離子含量全台名列前茅，燕子崖、蝙蝠洞、雲潭瀑布、圓潭溪瀑布、觀音瀑布都是爬山避暑勝地。

邱詩富還說，瑞里「綠色隧道」相對輕鬆好走，竹林參天，陽光灑落林間，很好拍美照，在竹林間品味茶席，也別有意境，還有高山茶、咖啡、冬筍、愛玉等當季好物好品嘗。

邱詩富特別提到遊客可以循著「166觀光軸線」的紫色路牌，沿途賞景，他說，這個路牌是嘉義縣政府特別設計製作，從國道3號下交流道後順著166觀光軸線走就可以到各景點，1年4季都有得玩。