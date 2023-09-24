外銷失利直接拋棄？ 八斗子漁港外漂白帶魚屍

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基隆市一艘娛樂漁船船長23日在回港途中，發現八斗子漁港外，有不少銀色的海漂物，待船隻駛近後，驚見原來竟是一大批小白帶魚的屍體，隨著潮流往八斗子漁港港內漂流。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，雖然不清楚事發原因，但因為中國大陸禁止台灣白帶魚進口，致使白帶魚價格暴跌，可能是其中一個原因。

基隆市鉅隆船隊船長項彥豪23日在回港過程中，在八斗子漁港外，看到海面上有不少銀色的海漂物，正納悶間，沒想到等船隻駛近後，發現有上百尾的小白帶魚屍漂浮在海面上。

消息傳出後，有人懷疑是俗稱「三角虎」的圍網漁船捕撈了白帶魚，因為嫌太小就拋棄在海面上，也有人質疑可能是炸魚。更有民眾直指，不珍惜海洋資源，以後就不要再哭著說抓不到魚。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，因為不清楚事發的起因，不予置評。不過，雖說今年3月中國大陸國台辦宣布恢復自台灣進口冰鮮白帶魚，但到目前為止都還沒有什麼動靜。

陳文欽說，政府雖然積極想協助白帶魚外銷到日本、韓國，但外銷量一時之間也拉不上來。影響所及，白帶魚在市場上的價格也從前年的每公斤90元到120元，暴跌到現今的20元。

陳文欽說，白帶魚是非常重視鮮度的魚種，一般來說在捕撈起來後需要急凍保鮮，在這樣的情況下，漁民可能因為無利可圖，或是來不及保鮮，再加上魚的品項不佳等多種原因下，選擇將白帶魚拋棄。

基隆八斗子的漁民表示，雖說大多數情況，漁民會把雜魚集中在一起便宜賣，但比較特殊的魚類，在冷凍保鮮的條件不足的情況下，其實拋棄漁獲這種事情並不算新鮮事，也算回歸大自然。