以太坊坎昆升級 恐延至聖誕節後

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【中時新聞網 張威翔】以太坊（Ethereum）的變革在於EIP-4844的分片技術（Proto-Danksharding）繼上海升級（Shanghai）之後，原訂於今年9月至11月間的坎昆升級（Deneb-Cancun）開發團隊表示可能會延期，最遲可能要到今年聖誕節後甚至明年了，基本面投資人務必留意。本次升級可為第2層（Layer-2）帶來新氣象，直接反映在各種側鏈的效能、速度提升還有可擴充性上，而且還能降低每1筆交易的手續費（瓦斯費）。

據TheCoinRepublic.com23日報導，這次升級將對以太坊網路的2個主網層進行修改，執行層（execution layer）和共識層（consensus layer）前者監督智能合約的執行，而後者將通過質押權益機制管理共識。

此外，這個升級將以分類的方式實施。執行層的升級部分被稱為坎昆（Cancun）另一方面，共識層的部分則倍稱為天津四（Deneb,天鵝座第一亮恆星）因此，這次升級又被合稱為Deneb-Cancun。

此外，它將提升第2層解決方案的現有功能。EIP-4844可讓以太坊節點檢索鏈外數據和臨時暫存資料。通過這個改進，它就能兼容各種區塊鏈應用程序對於存儲和數據需求。開發人員也期望EIP-4844能降低第2層打包（Rollup）解決方案的交易成本。像Arbitrum和Optimism這樣的打包應用，都將得益於這一次更新。

9月21日（四）以太坊的共識層團隊召開了一次會議，討論了坎昆的啟動計劃。會議主持人提姆（Tim Beiko）強調了今年11月舉行的以太坊開發者大會（Devconnect）之前實施坎昆升級很重要。因為，如果開發者大會前來不及升級的話，那麼大概就延到明年去了。

雖然這可能會影響到以太坊網路上的一些其他計劃。然而，他意識到了目前的情況並接受了即將發生的情況。他表示，有許多技術問題需要考慮，而時間並不充裕，因此坎昆升級部署到主網上可能會在聖誕節之後發生。