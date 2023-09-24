租客聯盟給三大租屋主張 藍白綠各自這麼回

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全台租屋人口達300萬人，但租屋市場問題多，「租不好、租不起、租不到」成為租屋族的切身之痛，崔媽媽基金會、台灣人權促進會等20多個民間團體自發成立「租客聯盟」，希望政府解決租屋黑市、租住不公問題，同時邀請各政黨總統參選人團隊，發表相關租屋政策。

租客聯盟提出三點訴求，分別是租賃市場透明納管、因應納管後需降低租屋負擔、稅制改革和都市規畫，盼政府解決房客無法設戶籍、領補貼和抵稅困境，同時改進租金補貼、租金支出抵稅和租屋電費機制，也引導市場提供更多出租住宅。

針對租屋問題，柯文哲辦公室主任周榆修指出，台灣2009到2023年租金連續上漲，很多房客也被房東規定要有工作證、良民證、不能養寵物等，嚴重影響被選擇狀況，因此柯文哲提出布「三多力」政策，分別是大力蓋、大力改、大力補。

周榆修解釋，大力蓋指的是大力蓋社宅；大力改是稅制改革，以囤房重稅逼出空屋率，房東願意公益出租、包租代管，就會減稅；大力補則是補助租客，依照所得金額區分，上限到1萬。

賴清德競選團隊督導吳玉琴表示，民進黨7年來推動住宅法、租賃專法等，當時租賃專法就是因應惡房東所訂，但實施後發現仍有問題，針對租屋糾紛後來也修正改為適用消保法，加快速度，針對租屋補貼部分，今年也提供300億元，協助50萬人口。

吳玉琴說，民進黨在居住正義上不缺席，一步一步深化改革，需要大家鞭策，賴也提出社宅政策，在小英總統基礎下再增加13萬戶社宅，包租代管增加17萬戶，租屋補助增加50萬戶，將繼續努力。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻說，侯友宜今年7月曾提出安心租、挺青年等五大住宅政策，顯見居住正義從來就不是買房子而已，還包含房價、社宅以及經常被忽略的租屋市場，目前租屋年齡不斷往後推，10年來，40歲以上購屋者增加5.1％、35歲以下新增房貸人數佔比減少5.5％，租金漲幅也已連11個月破2％，續創歷史新高。

江怡臻表示，侯友宜就租屋問題現階段的預計解決措施，核心概念是希望租屋市場公開透明，分為兩塊，第一是包租代管落實分流，包括釋出空屋，第二塊非常重要是租屋平權，包括租金實價登錄、房租改特別扣除額、租賃分離課稅、盤點檢討住宅法等，盼持續顧及大眾租屋權益。