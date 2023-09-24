西螺「森活武樹園區」啟用 兼具武術文化與環保生態

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雲林縣西螺鎮「森活武樹園區」原本是1處環境髒亂點，去年8月縣政府投入4400萬元進行環境整體改造，結合武術、生態、環保等概念，營造成為充滿特色的濁水溪旁休憩點，24日舉行啟用典禮，民眾徜徉在綠意盎然中，在地習武者於樹林下交流，是西螺七崁武術文化最佳傳承場域。

森活武樹園區鄰近西螺大橋，面積約1.5公頃，環保局因應雲林縣「減碳生活行動年」計畫，將園區轉為特色亮點，除種植高碳匯喬木，也將在地武術文化融入日常生活，啟用典禮由雲林縣長張麗善、縣議員李明哲等人共同主持，結合「綠生活嘉年華繪」活動，吸引數百人到場。

張麗善表示，森活武樹園區符合聯合國永續發展淨零減碳，民眾來此遊憩，可向子女介紹各種生態，讓淨零減碳從小扎根。面對日益嚴重的極端氣候，今年縣府團隊在全縣各鄉鎮種下希望之樹，大家要由自己作起，讓環境能夠變好，把降低溫度，一起來保護地球。

張麗善說，為實踐永續發展目標，縣府也積極推動「資源全循環」相關政策，讓蔬果殘渣及廚餘都能夠物盡其用，回收再利用製成有機質肥料「雲溉肥」，幫助土壤增加養分，讓農作物生長更順利。期盼藉由公部門領頭，建立民眾永續意識，朝向2030雲林願景政策邁進，打造環保永續家園。

李明哲指出，西螺七崁武術歷史悠久、內涵豐富，有必要加以傳承發揚光大，森活武樹園區設有林下練武區，將成為推展武術的基地，進一步把武術產業化，以期未來躍上國際舞台。另外結合生態環保，讓園區成為打卡景點，帶動西螺觀光發展。